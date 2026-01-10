Albert Ortega termina 25º en el gigante de Adelboden y sigue soñando con los Juegos - PENTAPHOTO/RFEDI

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Albert Ortega ha finalizado en la vigésima quinta posición en la prueba de gigante de la Copa del Mundo de Adelboden (Suiza), un resultado que le permite meterse por por segunda vez entre los 30 mejores en una misma temporada y que le mantiene con opciones de optar a una plaza de esquí alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

El catalán, que conquistó la general de la South American Cup en la especialidad de gigante en pretemporada, logró este sábado ser el dorsal más alto en pasar a la segunda manga y colarse entre los 30 mejores en el mismo curso por primera vez en su carrera, después de concluir vigésimo tercero en Cooper Mountain (Estados Unidos). Este resultado le permite seguir aspirando a la plaza de alpino para los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán entre el 6 y el 22 de febrero.

En la primera manga, el otro español en liza, Aleix Aubert, no pudo completar su bajada cuando iba en tiempos para poder pelear por el 'Top 30'. Ortega, con el dorsal 45, realizó un muy buen primer sector y administró de forma inteligente su bajada hasta llegar al último, en el que igualó al suizo Marco Odermatt, el más rápido de este primer descenso. Finalmente, llegó a meta vigésimo noveno con un tiempo de 1:16.85, a 2.45 del registro del helvético.

Después de que nadie consiguiese bajar su crono, se coló en la segunda manga, en la que salió en segundo lugar al invertirse la clasificación, teniendo una pista favorable. Bajó por todos los sectores con solvencia y registró un tiempo final total de 2:35.71, a 4.48 del ganador.

"Hoy ha sido un día de lucha extrema, primera manga muy buena, segunda con algún fallo, pero hemos logrado un 'Top 25' y hay que seguir con esta dinámica. Segunda vez en los puntos esta temporada y seguimos adelante que se vienen cosas muy grandes", apuntó Ortega.