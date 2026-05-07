Albert Riera, sobre su posible destitución en el Eintracht: "No estoy preocupado"

Archivo - 22 March 2026, Rhineland-Palatinate, Mainz: Eintracht Frankfurt coach Albert Riera reacts from the touchline during the German Bundesliga soccer match between FSV Mainz 05 and Eintracht Frankfurt at the Mewa Arena. Photo: Marc Schüler/dpa - IMPO - Marc Schüler/dpa - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Eintracht Frankfurt, Albert Riera, ha negado estar "preocupado" por los rumores sobre su posible destitución al término de su próximo encuentro en la Bundesliga alemana, donde sus pupilos jugarán este viernes contra el Borussia Dortmund en la jornada 33.

Varios medios de comunicación alemanes han informado de que, ocurra lo que ocurra, Riera será destituido como muy tarde al final de esta temporada. El técnico español asumió el cargo a finales de enero y ahora el Eintracht ocupa el octavo puesto en la tabla liguera, conservando sus opciones de acabar séptimo y clasificarse para la Conference League.

"No estoy preocupado", declaró él este jueves durante una rueda de prensa. "Lo que quiero decir es que eso no es importante. Lo que importa es que el equipo sume puntos en estos dos partidos. Eso es todo. No me preocupa. Sé exactamente cómo funciona este trabajo", apostilló.

Parte de su afición lo abucheó el pasado fin de semana debido a su derrota (1-2) ante el Hamburger SV, lo que encadenó un tercer partido del Eintracht sin ganar; y a eso le siguió una extraña rueda de prensa de Riera en la que arremetió contra algunos periodistas.

Sin embargo, Riera adoptó este jueves un tono conciliador. "Tenemos que aceptar, empezando por mí, que, si no se gana, también hay que lidiar con las críticas", dijo. Para su cita liguera en Dortmund, podría ayudarle el hecho de que el equiop local tenga asegurada su plaza en la Liga de Campeones del próximo curso y ya tenga poco en juego.

"Hemos hablado abiertamente entre nosotros, hemos sido incluso más honestos y directos que antes. Le dijimos al grupo que necesitamos a nuestros jugadores experimentados ahora más que nunca. Tenemos un grupo joven, así que los que tienen más experiencia deben liderar. Hemos hablado entre nosotros con total honestidad", insistió.

"Cada uno tiene su propia responsabilidad. El fútbol se trata de impulso. Tenemos que aceptar las críticas cuando no ganamos. Esa es la única manera de mejorar. Tenemos dos opciones: o cerrarnos en banda y gritarnos unos a otros, o encontrar soluciones para defender mejor y de forma más compacta, como hicimos contra el Gladbach, el Heidenheim y el Friburgo. En esos partidos teníamos una base sólida y difícil de romper, como equipo", destacó Riera finalmente.