Albert Torres, campeón del mundo de omnium

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclista balear Albert Torres logró este sábado la primera medalla para la selección española en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista que se está disputando en Santiago de Chile tras proclamarse brillantemente campeón del mundo de la modalidad de omnium.

Según informó la RFEC en nota de prensa, Torres logró este éxito después de firmar una actuación muy sólida durante las cuatro pruebas de las que consiste este evento para imponerse con 133 puntos por delante del japonés Kazushige Kuboki y del belga Lindsay de Vylder y enfundarse el segundo maillot arcoíris de su carrera once años después de conseguirlo en la madison, entonces junto a David Muntaner.

Torres arrancó el omnium finalizando en la cuarta posición en el scratch, mejorando un puesto en el tempo race, al igual que en la eliminación, lo que le permitió llegar a la decisiva prueba de puntuación en la primera posición y con serias opciones de podio.

Y en la hora de la verdad, el 'pistard' balear demostró su experiencia en estas lides a sus 35 años. Dobló a sus rivales para elevar a 133 puntos antes del esprint final en el que dependía que el danés Niklas Larsen no lo ganase para coronarse campeón del mundo. Este lanzó un potente ataque, pero no pudo con el australiano Oliver Bleddyn, que le superó en los últimos metros para condenarle a la cuarta plaza con 130 puntos y confirmando el oro del español, con Kabuki, playa, y de Vylder, bronce, empatados con 131.

"Ni siquiera estaba seguro de haber ganado. Estoy muy feliz de haber ganado este título, ha sido un año muy difícil, pero un final de temporada inmejorable con este maillot arcoíris. Tuve la oportunidad de ganarlo en 2014 en Cali, y muchos años después, volver a hacerlo con toda mi familia aquí en un viaje tan largo es muy emotivo", celebró Torres en declaraciones recogidas en la web de la UCI.

En cuanto a la participación del resto de los representantes de la selección española este sábado, Helena Casas logró la vigesimotercera posición en el Kilómetro CRI con un crono de 1:10.228; mientras que Izzy Escalera fue decimosexta con un registro de 4:47.512 en la persecución individual.