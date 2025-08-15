Alberto Abalde: "Es una tontería pensar en la presión de revalidar el Eurobasket"

Sobre las predicciones: "Todo eso está muy bien de cara a la galería, pero no importa mucho"

El alero de la selección española Alberto Abalde ha asegurado que es "una tontería" pensar en la presión que puede surgir por el hecho de poder revalidar el Eurobasket logrado en 2022, ya que lo que les tiene que "obsesionar" es trabajar para conseguir ser un "equipo competitivo y difícil de ganar", dejando así de lado todas las predicciones externas, que el gallego explica que están bien "para la galería" pero a las que no prestan atención dentro del vestuario.

En una entrevista a Europa Press, Abalde tilda de "tontería" el hecho de pensar en la presión de revalidar el título como algo negativo. "Es una tontería pensar en ello, creo que lo que nos tiene que obsesionar es conseguir ser un equipo competitivo. Como te digo, hay mucho trabajo por hacer todavía y nuestro objetivo es ser un buen equipo, ser un equipo competitivo, ser un equipo difícil de ganar y después la competición veremos dónde nos pone", declaró.

Sobre las predicciones antes del Eurobasket, con la FIBA colocando en su último 'Power Ranking' a España en la octava posición de cara a lograr el título, el jugador gallego ha revelado que no piensan en ello, ya que tienen "bastante trabajo" como para hacerlo. "No pensamos en muchas cosas de lo de fuera. Creo que ya hay bastante trabajo y bastante preocupación", destacó.

"Venir cada uno de su equipo, juntarnos aquí, amoldarnos y crear un equipo, ponernos en forma después de la exigencia de la temporada. Creo que hay suficientes cosas para pensar, como para ponernos a pensar en expectativas que se pongan de fuera o las predicciones para el Europeo. Creo que todo eso está muy bien de cara a la galería, pero no importa mucho. Lo importante y nosotros ya estamos a eso, es prepararnos y seguir, a continuar con el trabajo", manifestó en este sentido.

En estas dos semanas antes de que arranque el Eurobasket, España se medirá por partida doble tanto a Francia como a Alemania, dos rivales que permitirán "seguir dando pasos adelante" al equipo dirigido por Sergio Scariolo. "Son dos rivales muy exigentes, dos rivales top, pero bueno, creo que a estas alturas estamos preocupados de construir nuestras cosas", destacó.

"Nos queda muchísimo trabajo por hacer y jugar contra equipos tan buenos pues nos va a exigir seguir dando pases adelante. Creo que lo importante es ahora lo nuestro de cara al campeonato", aseguró el alero de la selección española, que arrancará el Eurobasket el próximo 28 de agosto (14.00 horas) midiéndose a Georgia.

El equipo liderado por el nuevo fichaje del Barça Tornike Shengelia será el primer rival de los de Sergio Scariolo, que en la primera fase se medirán a Grecia, Italia, Bosnia y Chipre. Un grupo que Abalde no quiere denominar como "grupo de la muerte" ya que en todos hay "grandes" selecciones y lo importante es llegar a un "buen nivel" al debut.

"Creo que todos los grupos son competitivos. Todos los grupos tienen grandes selecciones, grandes jugadores. Lo que nos preocupa es nuestro grupo y sabemos que tenemos que llegar a ese punto, al primer partido, a un buen nivel", destacó el jugador gallego, que afronta este verano su primer Eurobasket con España.

ACUDE AL EUROBASKET CON "MUCHA ILUSIÓN"

El alero disputará su segundo torneo con la selección absoluta, después de haber jugado los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. El gallego se ha perdido varias competiciones internacionales por lesión, como sucedió en el Preolímpico de 2024 y los Juegos de Paris 2024. Es por ello, que el jugador de 29 años afronta este Eurobasket con "muchísima ilusión", siendo "superespecial" para él jugar con España.

"Con muchísima ilusión. Para mí jugar con España siempre es superespecial y bueno, como dices, he tenido unos cuantos veranos que, por diferentes circunstancias, sobre todo problemas físicos, pues no he podido estar y tengo mucha ilusión de volver a estar en un torneo con mi país", reveló.

El jugador del Real Madrid llega a esta cita europea tras haber realizado una gran temporada con el conjunto blanco, habiendo disputado un total de 87 partidos oficiales. Una carga de encuentros que define como dura "para el cuerpo y para la cabeza" habiendo tenido menos de un mes para recuperar fuerzas antes de concentrarse con la selección española.

"Es duro para el cuerpo y para la cabeza. La temporada ha sido muy exigente. Y bueno, ahora pues hemos tenido casi un mes para descansar el cuerpo, la cabeza, olvidarnos un poquito de baloncesto. Y ahora, pues volver con ganas. Muchas veces ahora al cuerpo cuando le exiges otra vez de repente, pues de primeras te dice: ¿qué estás haciendo? Y bueno, ahora con la carga y poco a poco pues metiendo la cabeza otra vez en la competición", manifestó.

Una vez finalice el Eurobasket, Abalde comenzará a preparar la próxima temporada con el Real Madrid, donde volverá a ser entrenado por Sergio Scariolo, quien abandonará la selección española para ser el nuevo técnico del vigente campeón de la Liga Endesa. Sin embargo, el alero no quiere hablar sobre ello, ya que tiene en el Eurobasket un "reto muy bonito" por delante y no quiere pensar más allá.

"No tengo mucho la cabeza puesta todavía en el equipo porque tengo un reto muy bonito por delante, así que ya habrá tiempo para hablar del club. Queda muy lejos todavía la temporada, queda trabajo para llegar al Eurobasket, imagínate para la siguiente temporada", explicó el jugador gallego, que cumplirá su sexta temporada en el conjunto blanco, donde es "muy feliz" y espera seguir muchos años más.

"Creo que cuando más se disfruta es cuando estás inmerso en el día a día y además, aparte de disfrutar, es cuando más se rinde y eso es un poco lo que me importa. Seguir esta fase de preparación, seguir cogiendo forma, seguir adaptándome al equipo e intentar sumarle cada vez más cosas", finalizó el alero, que se presenta como uno de los jugadores clave de España de cara al Eurobasket, donde los de Scariolo intentarán defender el título logrado en 2022.