Alberto Durán: "No podemos tener fracasos en la integración en las federaciones"

Alberto Duran, President of the Spanish Paralympic Committee CPE, during the Desayunos Deportivos Europa Press “Alberto Duran” at Meeting Palace on November 26, 2024 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, recalcó este martes que el deporte para personas con discapacidad "es un gran tenedor de valores" y que necesita de "conquistadores de primer nivel" como puede ser el caso de la nadadora Teresa Perales, mientras que dejó claro que la integración en las federaciones deportivas no se puede permitir "fracasos".

"El deporte está lleno de valores, el olímpico y paralímpico, pero en este hay elemento de superación y ese llamamiento a que todo el mundo se merece una oportunidad. El deporte paralímpico es un gran tenedor de valores", aseguró Durán en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Vithas y Joma.

El dirigente también aseguró que no tienen "ningún complejo en usar la palabra discapacidad" como 'apellido' del deporte. "Si no la dices parece que estás haciendo invisible que existen barreras, viene bien para que se ponga el foco en los problemas que hay. Todos los deportistas representan a España y lo de la discapacidad no nos hace daño, no tenemos complejos y ayuda a mucha gente que no puede alzar la voz", advirtió.

El gallego consideró que "dedicarse al deporte no es lo más exitoso" y que "no es fácil" conseguir que "una persona joven" decida hacerlo. "Y si tiene discapacidad, la ecuación contiene más incógnitas", remarcó. "Al deportista con discapacidad hay que ir a buscarle porque si va de entrada a una instalación y no tiene un poco de suerte, a lo mejor se frustra porque no hay conocimiento o recursos", puntualizó.

"Hay que llevarle y guiarle hacia estructuras donde tenga un acompañamiento. También hay que ir a más colegios y todavía hay sitios a donde no llegamos, tenemos que dotar a los centros de recursos técnicos que son más caros", añadió al respecto.

Durán tiene claro que "el deporte te ayuda y te integra en la sociedad" y que cuando una persona con discapacidad lo practica "en su barrio o va a un gimnasio, la percepción es de menos discapacidad", y también sirve para "visibilizar unas cuestiones que hay que arreglar si no están arregladas", comentó.

Y para ello cuentan con la ayuda de deportistas que han llegado "a una etapa en la que son grandes líderes sociales y ejemplos" como pueden ser los casos de la nadadora Teresa Perales, la triatleta Susana Rodríguez o el ciclista Ricardo Ten. La ganadora de 28 medallas paralímpicas fue reconocida en 2021 con un histórico Premio Princesa de Asturias de los Deportes o la gallega fue portada de la revista 'Time' por su trabajo como médico en la pandemia.

"Todo es ir conquistando poco a poco y para eso necesitas conquistadores de primer nivel. Teresa lo es, ha conseguido que se hable mucho de deporte paralímpico y lo hace con una sonrisa eterna, es una gran embajadora del deporte paralímpico. Susana salió en la portada de 'Time', son espacios que se van ganando y quizás mucha gente no le dé mucha importancia porque le parece normal", subrayó.

En este sentido, celebró igualmente "una conquista muy perseguida y ansiada" como la de la equiparación con los olímpicos en los premios por medalla en Juegos, aunque demandó trabajar por algo "coherente" como que luego Hacienda "no meta un 'palo' tan grande" a sus beneficiarios porque "ese ingreso no es regular". También quiere "avanzar" en que se mejoren las ayudas en el programa 'Team España' del CSD. "Vamos a seguir 'pico y pala', cuando estás así lo acabas consiguiendo", señaló con una sonrisa.

Todo con el objetivo de la mejora a nivel deportivo para que España siga siendo protagonista, aunque admite que "hoy por hoy es imposible" acercarse a los resultados de Barcelona'92, con 107 medallas, porque el escenario ha cambiado desde aquel "salto brutal en la concepción del deporte paralímpico". "La competencia era mucho más escasa y hoy todo el mundo hace una apuesta brutal. Con más recursos se pueden hacer cosas mejor y más programas de 'Relevo Paralímpico', pero necesitamos que más personas con discapacidad hagan deporte. Tenemos un amplio margen de mejora", detalló.

Una de las inversiones principales viene a través del Plan ADOP, donde cuentan con 31 empresas a las que "hay que dar cariño". "Los resultados son importantes y hay que darles la entrada a esa Familia Paralímpica y que no sea sólo poner dinero y ya está porque es alguien que quiere compartir una vivencia como es el avance y superación del deportista paralímpico", relató.

"Muchos patrocinadores son empresas que luchan por la accesibilidad y el ADOP es algo que cierra ese círculo y me parece un muy buen proyecto para invertir y hacer país, es una experiencia personal que merece mucho la pena. A ese patrocinador debes justificarle muy bien qué hace con su dinero y hacer que todo vaya al deportista", prosiguió el presidente del CPE.

"NO PODEMOS TENER FRACASOS EN LA INTEGRACIÓN EN LAS FEDERACIONES"

Este no olvida el "'trabajazo'" que hizo el comité "para buscar alternativas" para los deportistas durante la pandemia y que estos llegasen en las mejores condiciones a Tokyo 2020. "Se resolvió de una manera muy digna y creo que hicimos nuestro trabajo, tuvimos una delegación en la que no hubo ningún positivo", recordó.

El dirigente se refirió a un tema importante como es la integración en las federaciones deportivas, resaltando que "sin financiación" no será más que "un sueño" y que "no puede ser un simple relevo sino algo similar al guía y al corredor". "Tenemos que correr juntos y ayudarnos y poner todo a disposición del deportista desde los dos lados", aseveró.

Hasta el momento hay 14 federaciones que ya han terminado este proceso, más dos (Esgrima y Tiro Olímpico) que están en ello, pero desconoce si lo estarán "todas" en el 2026. "Se trata de aprender y de hacerlo mejor cada día. Estamos avanzando mucho en la cantidad y tenemos que hacerlo en la calidad, ver qué está funcionando para maximizarlo y lo que no para solucionarlo. No podemos tener fracasos ahí, los deportistas y las federaciones tienen que estar motivados, la experiencia debe ser exitosa", manifestó.

En cuanto al relevo generacional, no escondió que muchas de las grandes figuras como Perales "parecen eternos, pero no lo son" y que por eso rejuvenecer el equipo es "fundamental", aunque también sabe que "la gente tan veterana es tan buena que son un gran ejemplo, pero también dan un nivel altísimo". "En la vida paralímpica son verdaderos profesores y manager de otros que llegan y están asustados, esa es una labor impagable", reconoció.

Más problemático es este asunto en el deporte invernal donde se atrevió a decir que sacar alguna medalla en 2026 en Milán-Cortina d'Ampezzo le parece "imposible". "Creo que el primer objetivo es que vayan más atletas que en 2022 (sólo fueron dos). Son gente muy joven con una vida deportiva por delante y hay que conseguir que tengan horas de competición y de concentración cualificada en centros de alto rendimiento en un país donde no hay nieve todo el año", avisó.

Finalmente, habló del objetivo de que Madrid acoja unos Juegos, un proyecto que necesita "mucha unión". "Y ahora hay mucha desunión política", lamentó el gallego. "Juan Antonio Samaranch consiguió esa unión que es importantísima y la echo de menos. Es una decisión institucional a todos los niveles el apostar por Madrid, que se merece unos Juegos Paralímpicos y Olímpicos", incidió.

"Sería un reto muy importante, creo que le quitaron alguna de las que presentó. Sería muy bueno para el deporte olímpico y paralímpico español, un reto de país, y una razón muy buena para unirnos, qué mejor que unirnos para un tener un evento social de este impacto", sentenció Alberto Durán.