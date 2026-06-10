Alberto Durán: "La tecnología nos ayuda a ganar medallas, pero también a tener una sociedad más inclusiva"

Archivo - Alberto Duran, President of the Spanish Paralympic Committee CPE, during the reception of the Spanish athletes who participated in the Milano–Cortina 2026 Winter Paralympic Games, held at the headquarters of the Higher Sports Council (CSD) on Ma - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha acogido este miércoles la jornada 'Innovación tecnológica para hacer más competitivo el deporte paralímpico', organizada por el Comité Paralímpico Español (CPE) y la Fundación Capgemini para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el deporte de alto nivel para personas con discapacidad.

Uno de los momentos clave del encuentro fue cuando el presidente del CPE, Alberto Durán, y el presidente de la Fundación Capgemini, Laurent Perea, compartieron su visión sobre los retos y oportunidades que plantea la transformación digital en el ámbito deportivo.

Durán resaltó la ayuda de las nuevas tecnologías en la "captación de talento", la "inteligencia competitiva", la "prevención de lesiones" y la "clasificación", acorde a una nota de prensa del CPE. Luego dijo que "lo verdaderamente importante es el cambio social que se puede conseguir con el deporte paralímpico", subrayando "el legado que deja la tecnología derivada del deporte en la vida diaria de las personas con discapacidad".

"La tecnología nos ayuda a ganar medallas, pero también a vivir mejor y a tener una sociedad más inclusiva", apostilló Durán. Mientras, Perea explicó que Capgemini cuenta con varias iniciativas relacionadas con la tecnología en el ámbito del deporte, centradas en "ayudar al rendimiento y al desempeño en competición", a "asistir a las organizaciones en sus procesos" y a "mejorar la experiencia del público para que viva de forma más intensa y con mayor interés el espectáculo deportivo".

La jornada incluyó también una mesa de diálogo moderada por la periodista Almudena Rivera y en la que participaron la saltadora ciega Alba García Falagán; la patrona de la Fundación Capgemini, Eva Cesteros; y el director general del propio CPE, Francisco Botía.

García admitió sentirse "superafortunada por haber nacido en esta época", ya que "gracias a la tecnología" tiene "un montón de recursos que hace años no tendría" y que "cada vez me hacen las cosas más fáciles". "Muchas veces pensamos en que podemos ganar centésimas o centímetros cambiando aspectos de nuestro desempeño deportivo, pero a veces es tan simple como tener acceso a la tecnología o no tenerlo", añadió.

Cesteros elogió la "hiperpersonalización" como elemento "clave" para adaptarse a las necesidades de cada deportista, gracias a "sensores para la recogida de datos biométricos", "materiales inteligentes en la fabricación de prótesis o sillas de ruedas" o "entrenamientos virtuales mediante realidad inmersiva", entre otros elementos. También señaló que los "modelos predictivos" derivados de la inteligencia artificial ya están dando paso a "análisis en tiempo real", que "son más poderosos porque favorecen la toma de decisiones durante la propia competición".

Para Botía, "sin tecnología es muy difícil competir en la élite" porque "todos los países punteros invierten ya en ella". A su juicio, la innovación es una herramienta importante para mejorar el rendimiento, optimizar el entorno del deportista y favorecer una mayor igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en general. "Nosotros apostamos por un futuro en que la tecnología sea para todos", afirmó.

La sesión fue inaugurada por la directora general adjunta del CPE, Susana Gaytán, quien destacó la importancia de las alianzas estratégicas que contribuyen al crecimiento del movimiento paralímpico. "Esta es una unión con propósito y con vocación de legado", aseguró.

La clausura, por su parte, corrió a cargo del director general de la Fundación Capgemini, Óscar Codón, que puso en valor el compromiso de la entidad con la innovación, la inclusión y el desarrollo de iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. "La tecnología es diferencial para eliminar barreras", declaró finalmente.