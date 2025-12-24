Alberto Ginés: "La Copa del Mundo es la que consigue asentarte en la élite"

Archivo - Alberto Gines during XIX Gala of Spanish Olympic Committee 2024 at COE headquarter on December 11, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés repasa "el mejor año" de su carrera en cuanto a "regularidad" en la que ha conseguido el título de la Copa del Mundo, un éxito que le refuerza en "la élite" de su deporte, ya que los Juegos Olímpicos no dejan de ser "una competición puntual" y tiene claro que su objetivo para 2026 es ganar su primera prueba en la Copa del Mundo.

"Lo que te consigue asentarte en la élite es la Copa del Mundo. A nivel personal me ha dado mucha más confianza. Al final en una competición puntual, como son los Juegos Olímpicos, que no deja de ser una competición puntual, es fácil que ese día puedas brillar de más o hacer un resultado que no se espera y conseguir esa medalla. Pero para mí, sin duda, lo que más valor tiene es la regularidad", afirma el escalador extremeño en una entrevista concedida a Europa Press.

Ginés tiene claro que su 2025 ha sido un año "bastante bueno". "A nivel de resultados ha sido el mejor año de mi carrera y, sobre todo, a nivel de forma y a nivel de regularidad ha sido un año espectacular. De seis competiciones he estado en seis podios", apunta.

Pese a ello, el campeón olímpico en Tokyo 2020 tiene claro que su objetivo era "ganar la Copa del Mundo" y lo ha conseguido. "Me ha faltado el oro en una prueba, se me está resistiendo. Ya llevo unos años que se me resiste, pero el año que viene ese vuelve a ser el objetivo: revalidar el título", recalca.

Y es que, aunque Alberto Ginés se haya proclamado campeón de la Copa del Mundo, se le ha resistido la victoria en una prueba. "Si hubiese estado mejor de forma, sin duda hubiese dominado un poco más. Quizás los nervios, y ese factor de saber que puedo ganar mi primera prueba de Copa del Mundo, me perjudicaron. Intentaremos trabajar eso para el año que viene y ojalá que llegue el año que viene la primera victoria", subraya.

"Fue muy bonito la verdad. Tenía muchas ganas. Cuando era pequeño yo he visto Copas del Mundo en España, pero nunca había competido. Al final, siempre he competido como visitante y poder competir en casa y con el público, que mis abuelos pudieran verme... es súper especial", dice sobre el haber competido como local en la prueba de la Copa del Mundo en Madrid.

De cara a la próxima temporada, el campeón en Tokyo 2020 desea "mejorar esta temporada". "Intentaremos rendir mucho mejor y que el estado de forma sea aún mejor. David Maciá (su entrenador) ya está pensando en qué podemos mejorar y que quiere cambiar, implementar y qué nos falta. Ya estamos trabajando en eso para ser mejores todavía", expresa.

"Desde la noche en la que competí en la final de París, ya estaba hablando con David la hoja de ruta y el plan que teníamos para Los Ángeles. Creo que los juegos siempre son el principal objetivo, pero también nos gusta ir paso a paso. Lo que nos viene ahora es la Copa del Mundo y el Campeonato de Europa", incide sobre el futuro.

Unos Juegos de Los Ángeles en los que es consciente de que es "uno de los favoritos" para "estar en el podio". "Ese es nuestro objetivo, intentar conseguir otra medalla allí. Pero que falta mucho y no podemos asegurar que no nos vayamos a lesionar, que no vaya a pasar algo o que el nivel vaya a subir mucho. Es muy difícil hacer una predicción para dentro de tres años", concluye.