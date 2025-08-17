Alcaraz acude a otra final contra Sinner en Cincinnati

El español tumbó a un asfixiado Zverev y se jugará el título contra el número uno, como en Roma, París y Londres

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz venció (6-4, 6-3) al alemán Alexander Zverev este sábado en semifinales del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1000 de la temporada, y buscará el título el lunes contra el número uno, el italiano Jannik Sinner.

El murciano cuajó su mejor partido en la cita de Ohio, sin caer en altibajos más allá de un 'break' en contra en el inicio del segundo set, cuando ya había roto a su rival. Alcaraz, que alcanzó su octava final de 2025 (53 victorias) en busca del sexto título, dejó tenis de calidad, una decena de 'aces' y no tuvo piedad de un Zverev que acusó el calor o cierto malestar y terminó doblado.

El alemán se resistió a hincar la rodilla y abandonar un partido que se hizo pesado, con retraso por la lluvia y después un parón por emergencia en la grada, pero en el segundo parcial se arrastró por la pista como un fantasma. De inicio, el partido fue igualado, con algún error de ambos; un par de más de Alcaraz que le llevaron a un 0-40, justo cuando el duelo se paró pendiente de la grada.

El campeón de cinco 'grandes' salvó el momento y, en el séptimo juego, firmó el 'break' con un par de voleas en la red. Alcaraz conectó entonces saques directos a discreción y se apuntó la primera manga sin discusión. El español se esmeró para romper a Zverev en un largo inicio de segundo set, pero se enredó después, con lo inexplicable de los genios, fallando un saque tras otro (1-1).

Sin embargo, pese a abrir cierta opción a la remontada, el alemán notó entonces el tremendo bajón que le llevó con la lengua fuera hasta el final. Zverev se sentó en el suelo, puso el 1-2 como pudo y, después, se tiró en su silla pidiendo al médico por un fuerte mareo. Alcaraz tuvo que gestionar un raro desenlace, con su rival lanzando golpes a discreción y esperando un milagro físico.

El de El Palmar se quedó los últimos cuatro juegos y, "con pena por Sasha" como escribió en la cámara tras ganar, culminó su pase a su séptima final consecutiva, la cuarta casi seguida que jugará contra Sinner tras Roma, Roland Garros y Wimbledon. El italiano rompió el sueño de la sorpresa, el francés procedente de la previa Terence Atmane, con un 7-6(4), 6-2 en la anterior semifinal.

El número uno y el número dos, la rivalidad que domina el circuito ATP, tendrá este lunes (21.00 hora peninsular) el 14º capítulo (8-5 para Alcaraz), un mes después del anterior cruce, la final de Wimbledon que ganó Sinner. El italiano, vigente campeón de Cincinnati, cortó en la hierba inglesa la racha en finales de 'Grand Slam' del español y las cinco victorias seguidas que llevaba un Alcaraz que tratará de recuperar la voz cantante en Ohio.