Alcaraz afianza junto a Mensik la ventaja de Europa en la Laver Cup

El tenista español Carlos Alcaraz y el checo Jakub Mensik han afianzado la ventaja de Europa sobre el equipo del resto del mundo (3-1) en la octava edición de la Laver Cup, que se disputa en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), después de imponerse a los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen (7-6(7), 6-4).

El número uno del mundo, después de estrenarse en la competición en Berlín el pasado año, llevó la iniciativa y brilló en los momentos decisivos, especialmente en el desempate del primer set, para otorgar el cuarto punto al equipo del Viejo Continente.

Anteriormente, el noruego Casper Ruud doblegó al estadounidense Reilly Opelka (6-4, 7-6(4)), antes de que Mensik ampliase la renta para Europa ante Michelsen (6-1, 6-7(3), 10-8) y de que el brasileño Joao Fonseca recortase distancias frente al italiano Flavio Cobolli (6-4, 6-3).

En el dobles, el equipo capitaneado por el francés Yannick Noah desaprovechó dos bolas de rotura en un parcial inaugural que tuvo que decidirse en el 'tie-break', donde sobrevivió a una pelota de set en contra antes de aprovechar la segunda de las que dispusieron.

El murciano desplegó su mejor tenis, con reflejos en la red y golpes ganadores desde el fondo, y Mensik aportó potencia para mantenerse ambos firmes en una segunda manga que se adjudicaron después de romper el servicio de sus adversario en el definitivo décimo juego.

"Hemos hecho grandes puntos y es genial ganar mi primer partido aquí, algo que no sucedió el pasado año", recordó Alcaraz, que en 2024 cayó en su primer encuentro de dobles formando pareja con el alemán Alexander Zverev ante los locales Taylor Fritz y Ben Shelton. "No suelo jugar dobles, pero cada vez que lo hago me divierto mucho y me siento genial en la pista", añadió.

"Esta victoria es especial por ser la primera con el pelo blanco", bromeó. "Creo que el dobles te da más oportunidades de hacer grandes tiros y voleas, pero no es un partido de un solo jugador y yo he tenido un compañero que ha hecho golpes geniales y me ha dado mucha confianza. Es cosa de dos", apuntó.