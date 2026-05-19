Alcaraz anuncia que no participará en Wimbledon

Archivo - Carlos Alcaraz, Wimbledon - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este martes que no participará en Wimbledon, ni en la gira de hierba, esta temporada a causa de la lesión de muñeca que sufrió en el torneo Conde de Godó el pasado mes de abril, y que también le ha impedido disputar en el próximo Roland Garros.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible", comunicó el tenista murciano en su cuenta de 'X'.