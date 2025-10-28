Publicado 28/10/2025 21:39

Alcaraz, aplacado por Norrie en los dieciseisavos de final de París

En treintaidosavos, Medvedev eliminó a Munar y Davidovich remontó a Royer

28 October 2025, France, Paris: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against British Cameron Norrie during their men's singles round of 32 match of the Rolex Paris Masters ATP 1000 tennis tournament at La Defense Arena. Photo: Matthieu Mirville/
28 October 2025, France, Paris: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against British Cameron Norrie during their men's singles round of 32 match of the Rolex Paris Masters ATP 1000 tennis tournament at La Defense Arena. Photo: Matthieu Mirville/ - Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / DPA

   MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El tenista español Carlos Alcaraz ha quedado eliminado este martes en los dieciseisavos de final del torneo ATP de París, noveno y último Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura bajo techo, debido a su derrota por 4-6, 6-3 y 6-4 frente al británico Cameron Norrie en dos horas y 24 minutos de partido.

   En La Défense Arena, flamante nueva sede de este certamen parisino, Alcaraz debutó tan intenso como su adversario y fue en el quinto juego donde al fin vio un resquicio. Ahí consumó entonces su primera bola de 'break' y al siguiente juego consolidó esa renta, no sin susto al haber salvado una opción de quiebre con un saquetazo a la zona de revés.

   Con 2-4 en el marcador, el número 1 del ranking mundial no arriesgó y cuajó su plan hasta abrochar ese set. El inicio del segundo no auguraba problemas, si bien al saque se torció el asunto en un cuarto juego (3-1) donde Alcaraz estuvo fatal; una volea alta que mandó larguísima al fondo fue el ejemplo de que Norrie se le había subido a las barbas.

   Por si fuera poco, el británico neutralizó dos bolas de quiebre en el juego posterior y consolidó su colchón para encaminar un triunfo parcial que selló con un juego al saque y en blanco, 'ace' incluido para su 6-3. Tras recibir órdenes de su entrenador Juan Carlos Ferrero, el del Palmar afrontó el tercer y definitivo set con aplomo, pero sin brillanteces.

   Seguía haciéndole daño el revés cruzado de su contrincante, quien no aprovechó ni un 30-40 en el tercer juego ni un 15-40 en el quinto. Pero tanto rozó el tropiezo Alcaraz, que perdió el servicio en su siguiente turno (4-3). En el octavo juego llegó a tener el palmareño un 15-40 que puso a Norrie en un brete, si bien éste lo superó con clase y precisión.

   Apoyado por el público de la capital de Francia, Alcaraz aguantó vivo un juego más al saque (5-4), pero sucumbió justo a continuación por el mayor acierto de un Norrie que en los octavos de final se enfrentará al francés o al Arthur Rinderknech o al monegasco Valentin Vacherot.

MEDVEDEV ABATE A MUNAR Y DAVIDOVICH REMONTA A ROYER

   Por otra parte, Jaume Munar cayó en treintaidosavos de final por un rápido 6-1 y 6-3 frente al ruso Daniil Medvedev, a tenor de un duelo de 70 minutos. El balear cedió su servicio nada más empezar y fue a remolque todo el primer set; y aunque en el segundo mantuvo el tipo mucho más, encajó un 'break' letal en el sexto juego y ya no remontó.

   Mejor le fueron las cosas a Alejandro Davidovich también en la ronda de treintaidosavos. Solo dos días después de perder la final del ATP 500 de Basilea (Suiza), el malagueño volvía a la actividad y en teoría Ugo Humbert iba a ser su oponente, igual que en la semifinales del reciente torneo suizo; pero el francés se retiró aquel día y continúa de baja.

   Su reemplazo, el también francés Valentin Royer, ganó el primer set por 4-6. Luego Davidovich reaccionó con un imponente 6-1 en el siguiente parcial y todo quedaba abierto para un tercer set en cuyo inicio apenas se dieron tregua. No obstante, 'Foki' logró una rotura en el séptimo juego y consolidó tal ventaja para allanarse el triunfo tras dos horas.

