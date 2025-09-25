Alcaraz arranca con susto y victoria en Tokio

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz regresó al circuito de la ATP con victoria en su estreno de este jueves en el torneo de Tokio, de categoría 500 y que se disputa sobre pista dura, tras batir con autoridad al argentino Sebastián Báez en dos sets por 6-4, 6-2 y con un pequeño susto en forma de torcedura de tobillo.

El número uno del mundo, tras su paso por la Laver Cup, retornaba a las pistas para iniciar el tramo final de campaña en un escenario inédito en su carrera como la capital japonesa y lo hizo dejando buenas sensaciones para continuar con su racha victoriosa en esta temporada.

Alcaraz sumó su triunfo número 62 en esta campaña en el circuito profesional y puso la primera piedra para tratar de conquistar su octavo título del año. Lo hizo pese a un susto al comienzo del choque, cuando se torció el tobillo con 2-2 en el marcador e hizo saltar las alarmas. Al final, con la articulación vendada, terminó sin más problemas su debut en Tokio, alterado también por la lluvia que paró durante unos momentos el choque.

El seis veces campeón de 'Grand Slam' empezó bien, con una tempranera rotura, pero Báez fue capaz de recuperarla para ponerse por delante en el marcador y mantener la igualdad hasta el noveno juego, donde volvió a quebrar. Ahí, hizo acto de aparición la lluvia, aunque el parón no descentró al campeón de Roland Garros y el Abierto de los Estados Unidos, todavía algo incómodo con su tobillo.

Alcaraz cerró el primer set nada más reanudarse el encuentro y a partir de ahí aceleró para poner la directa hacia los octavos de final, donde se citará con el belga Zizou Bergs, verdugo del chileno Alejandro Tabilo, que venía de ser campeón el martes en Chengdou. El español volvió a romper rápido y esta vez no desperdició una ventaja, acabando con cualquier atisbo de resistencia del argentino con una segunda rotura.

Por otro lado, en el torneo de Pekín, el malagueño Alejandro Davidovich se clasificó para la segunda ronda después de ganar con bastante solvencia al también argentino Ugo Carabelli por 6-1, 6-3. En octavos de final espera al ganador del Danil Medveded-Cameron Norrie.