Alcaraz avanza a la final del 'Six Kings Slam'

El español no dio opción al estadounidense Fritz

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz derrotó (6-4, 6-2) al estadounidense Taylor Fritz este jueves para avanzar a una nueva final del 'Six Kings Slam', torneo de exhibición que se disputa hasta el sábado en el ANB Arena (Riad).

El murciano, número uno del mundo, no dio opción a un Fritz que había eliminado a Alexander Zverev el miércoles, y espera en la final al serbio Novak Djokovic o el italiano Jannik Sinner, campeón el año pasado en la primera edición del millonario torneo saudí que reúne a seis de los mejores jugadores del circuito ATP.

Alcaraz sacó una versión intratable en su debut en Riad, con una treintena de golpes ganadores y apenas errores no forzados. El de El Palmar también funcionó a la perfección con su saque, que no perdió en todo el partido, un regreso con fuerza después de perderse el Masters 1000 de Shanghái por unas molestias en el tobillo.

Con todo, el encuentro estuvo igualado en el primer set, con una sola bola de 'break', la que aprovechó el tenista español en el quinto juego para tomar la ventaja que le dio la manga (6-4). El segundo set se abrió, pero las oportunidades las convirtió en roturas un Alcaraz que firmó su triunfo en poco más de una hora.