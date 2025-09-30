Alcaraz, baja en el Masters 1000 de Shanghái por "problemas físicos"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha anunciado este martes que no disputará el torneo de Shanghái, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie dura, a causa de "problemas físicos" sufridos a lo largo del torneo de Tokio, en el que se ha llevado el triunfo tras imponerse en la final al estadounidense Taylor Fritz.

"Estoy muy decepcionado por anunciar que no podré jugar el Rolex Shanghai Masters este año. Desafortunadamente, he estado luchando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme", afirmó el número uno del mundo en una publicación en su cuenta de Instagram.

Alcaraz apuntó que tenía "muchas ganas" de volver a jugar ante la afición de Shanghai. "Espero volver pronto y ver a mis seguidores chinos el año que viene", concluye el comunicado.

El tenista murciano sufrió una torcedura de tobillo en la primera ronda del torneo de Tokio ante Sebastián Baez, que provocó que fuera atendido por los médicos de la ATP. A pesar de poder haber seguido disputando el torneo, en el que ha acabado llevándose el título, parece que las molestias no han desaparecido por completo.

Así, el siguiente escenario en el que se espera al español será el Masters 1000 de París, que arranca el próximo 28 de octubre, aunque podría reaparecer antes en el ATP 500 de Viena o Basilea.