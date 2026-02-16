Alcaraz busca conquistar Doha por primera vez

February 1, 2026, Melbourne, Victoria, Australia: CARLOS ALCARAZ of Spain during the match against N. Djokovic of Serbia in the final of Australian Open, Melbourne, Australia.,Image: 1071130727, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, - Marcin Cholewinski / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debuta este martes en el torneo de Doha, de categoría ATP 500 y que se disputa sobre superficie dura, ante el francés Arthur Rinderknech, un sacador que será la prueba en el camino para levantar un trofeo que aun no tiene en sus vitrinas y en el que su máximo rival volverá a ser el italiano Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz regresa a las pistas 16 días después de levantar su primer Abierto de Australia y convertirse en el jugador más joven de la historia en completar el 'Career Grand Slam'. Ahora, el objetivo del murciano, que declinó su participación en el ATP 500 de Róterdam la pasada semana, será añadir a sus vitrinas el torneo de Doha. Una capital catarí que ya ha visto ganar a los integrantes del 'Big Three' así como en dos ocasiones al castellonense Roberto Bautista.

Ahora, los dos grandes favoritos para alzar el trofeo al cielo de Doha el próximo domingo son los grandes dominadores del circuito en los últimos años: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Por primera vez desde Pekín 2024, el de El Palmar y el de San Candido coinciden en un torneo de categoría ATP 500. De hecho, en esa última ocasión, ambos llegarían a la final, que caería del lado del murciano ((6)6-7, 6-4, 7-6(3)).

Pero más allá del transalpino, Alcaraz tendrá que hacer frente a rivales de primer nivel si quiere llevarse su primer trofeo en Doha, cuya única participación fueron los cuartos de final alcanzados el curso pasado. En primera ronda tendrá que superar a uno de los mejores sacadores del circuito, Rinderknech, al que ha ganado en las cuatro ocasiones que se han visto las caras.

También sería un francés su rival en octavos de final, donde se mediría a Valentin Royer. Más dificultad tendría su rival en cuartos de final, donde se podría encontrar con el ruso Karen Khachanov, ganador del torneo en su edición de 2024. Y este no sería el único campeón de Doha al que tendría que dejar en la estacada, ya que Andrey Rublev, vigente campeón y que ya sabe lo que es ganarle, apunta a ser su rival en la ronda de semifinales.

En la otra parte del cuadro, Jannik Sinner tendrá que demostrar su condición de favorito ante tenistas peligrosos como el checo Jakub Mensik en la ronda de cuartos de final, o al kazajo Alexander Bublik en una hipotética semifinal. Este lunes, liquidó en su debut en tierras asiáticas al checo Tomas Machac (6-1, 6-4).

Un torneo de Doha que también será clave en la lucha por el número uno del ranking ATP. Actualmente, Alcaraz aventaja en 2.850 puntos a Sinner, una ventaja que podría reducirse considerablemente si el italiano conquista el título. Además, en la gira americana el murciano defiende 500 puntos por ninguno del transalpino, que no disputó ningún torneo durante la temporada pasada en estas fechas debido a su sanción por dopaje.