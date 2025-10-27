Alcaraz busca el noveno título del año en su torneo 'maldito'

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debutará este martes en París-Bercy, último Masters 1000 de la temporada y que se disputa en condiciones 'indoor', ante el británico Cameron Norrie, un torneo en el que el murciano nunca ha alcanzado la ronda de semifinales, siendo los cuartos de final del año 2022 su mejor actuación, pero en el que buscará levantar su noveno título de la temporada.

Carlos Alcaraz vuelve a disputar un partido oficial este martes, después perderse por molestias físicas el Masters 1000 de Shangái y caer en la final en el torneo de exhibición 'Six Kings Slam'. Un debut en el Masters 1000 de París en el que tendrá como rival al siempre incomodo Cameron Norrie, que viene de eliminar en primera ronda al argentino Sabastian Baez.

El murciano buscará en el último Masters 1000 de la temporada llegar a las finales de Turín de la mejor manera posible. Para ello, necesitará ofrecer su mejor versión en un torneo que siempre se le ha atragantado. Y es que, Alcaraz sólo ha conseguido ganar cinco partidos en sus cuatro participaciones en París-Bercy, donde los cuartos de final alcanzados en el año 2022 son su mejor participación.

En París-Bercy, Alcaraz también deberá defender su condición de número uno del mundo antes de las ATP Finals. Actualmente, 840 puntos separan al de El Palmar con respecto a Jannik Sinner, por lo que para asegurarse llegar como número uno del mundo a Turín debe alcanzar, al menos, los cuartos de final del torneo. Además, el italiano tendría imposible recuperar el número uno si no gana el torneo.

A nivel personal, el español podría levantar su noveno título ATP de la temporada, algo que sólo ha logrado Novak Djokovic desde el año 2015. Además, esta temporada consiguió ganar el primer trofeo de su carrera en condiciones 'indoor', lo hizo en Róterdam, en el que fue su primer título del curso.

Y para lograrlo, además de doblegar a Norrie en segunda ronda, el murciano tendrá que vencer en un duro duelo de octavos de final al local Arthur Rinderknech, que viene de jugar la final de Shangái, al checo Jiri Lehecka o al sorprendente ganador de Shangái, el monegasco Valentin Vacherot. Un duelo de mucha exigencia para un Carlos Alcaraz que necesitará una de sus mejores versiones para meterse en cuartos.

Allí, en la antepenúltima ronda, le esperaría, presumiblemente, el canadiense Felix Auger-Aliassime o el noruego Casper Ruud, ganador en Estocolmo hace dos semanas, mientras que en semifinales Taylor Fritz o Alex De Miñaur sería su rival.

Por el otro lado del cuadro, el gran favorito será el italiano Jannik Sinner, que encadena 21 victorias consecutivas en condiciones 'indoor' después de ganar en la final de Viena a Alexander Zverev, que volverá a ser su mayor rival de cara a meterse en la final.

Así, si tanto Alcaraz como Sinner cumplen con los pronósticos, la capital francesa podría ser el escenario de la sexta final de la temporada entre ambos, séptima si se tiene en cuenta el 'Six Kings Slam'. De hecho, desde el Masters 1000 de Roma, el español y el italiano se han medido en la final de los torneos en los que han compartido cuadro, con un balance favorable a de El Palmar de 4-1.