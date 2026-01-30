Alcaraz: "Cada segundo de sufrimiento en la pista vale la pena"

30 January 2026, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates winning the men's singles semifinal match against Germany's Alexander Zverev on day 13 of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/A - Joel Carrett/AAP/dpa

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que la victoria en semifinales del Abierto de Australia ante el alemán Alexander Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) ha sido "una de las mejores" de su carrera y que "cada segundo de sufrimiento" ha valido "la pena", además de confesar que prefiere convertirse en el hombre más joven en completar el 'Career Grand Slam', es decir, en ganar al menos una vez los cuatro 'grandes', que conquistar los otros tres de este año.

"Cuando era más joven, había muchos partidos en los que no quería luchar más, dejaba de pelear y perdía. Odio ese sentimiento, esos pensamientos me matan. Gracias a haber madurado, jamás volveré a sentirlo. Cada paso más, cada segundo más de sufrimiento, de lucha, siempre vale la pena, y por eso lucho hasta el final", declaró en rueda de prensa, donde aclaró que "ni un segundo" pensó en retirarse a pesar de sufrir calambres e incluso vomitar en pista.

Todo en, quizás, una de las "mejores victorias" de su trayectoria. "Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera hasta ahora. Creo que físicamente nos pusimos al límite hoy, pusimos nuestros cuerpos al límite, el nivel del quinto set fue realmente muy alto, así que estoy muy contento de haber podido ganar. Creo que ha sido una de mis mejores victorias", indicó.

Además, el murciano confesó que prefiere ganar el Abierto de Australia que los otros tres 'grandes' del año. "Elegiría este. Si gano al final los otros tres, genial, pero diría que prefiero ganar este que los otros tres y completar el 'Career Grand Slam' y ser el joven más joven en hacerlo", desveló.

Por otra parte, el número uno del mundo explicó cómo empezaron sus problemas físicos en el encuentro. "Al principio fue solo en un músculo específico, no pensé que fuera tan malo, aunque no sabía exactamente qué era. Empecé a sentir dolor en el aductor derecho, por eso llamé al fisioterapeuta. En ese momento, la pierna izquierda estaba bien. Después, con todo el estrés, no sabía qué estaba pasando. Empecé a sentir calambres. Hablé con el fisioterapeuta y él decidió pedir el tiempo médico porque le dije que al moverme hacia la derecha había sentido un pinchazo en el aductor", apuntó.

"Estoy muy cansado. Obviamente, mi cuerpo podría estar mejor, pero creo que es normal después de cinco horas y media. Ahora me voy a dar un baño y a dormir", señaló. "Con la adrenalina, creo que será muy difícil dormir, pero intentaré irme a cama tan pronto como pueda", concluyó.