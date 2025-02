Alcaraz cae en Doha ante un inspirado Lehecka

El checo impuso su buen momento al del español, que se despidió a las puertas de semifinales de la cita catarí

Munar se despidió de Rio de Janeiro

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz cedió (6-3, 3-6, 6-4) este jueves contra el checo Jiri Lehecka en cuartos de final del torneo ATP 500 de Doha, viendo frenada su racha ante un rival que llegaba igual de inspirado en este primer tramo de 2025.

El de El Palmar, reciente campeón en Róterdam, cayó en el test de un Lehecka campeón en Brisbane y que venía acumulando muchas victorias en una temporada donde quiere confirmarse en el 'Top 20' del circuito. Alcaraz, que tuvo ya el susto del italiano Luca Nardi en la ronda anterior, volvió a verse obligado a responder sin encontrar la marcha más en un desenlace apretado.

Y es que el checo, quien eliminó el año pasado a Rafa Nadal de su última participación en el Mutua Madrid Open, empezó valiente y con la mente fría para dar la vuelta a un 'break' en contra y apuntarse la primera manga (3-6). Alcaraz respondió en el segundo set con un juego mucho más fiable con su saque, sin dar oportunidades de 'break' y aprovechando la única que hubo.

Confirmada la rotura (4-1), el murciano siguió afinando la máquina de cara a un tercer set donde ambos demostraron su gran estado de forma. El checo salvó una primera bola de 'break' y, en el quinto juego, de gran intercambio de golpes imposibles, el español rompió a su rival para acercar la victoria.

Sin embargo, Lehecka dio el resto y recuperó su saque en el octavo juego para mantener la batalla al máximo nivel (4-4). El número 25 del mundo volvió a un saque potente y derecha profunda para dar incluso la vuelta al parcial y rubricar su primer triunfo ante un 'Top 3' con el punto de partido al resto. El británico Jack Draper será su rival en 'semis' tras imponerse (4-6, 6-4, 6-3) al italiano Matteo Berrettini.

"He hablado con mi equipo, con mi entrenador, y, sinceramente, no sé qué podría haber hecho mejor. Probablemente algunos saques o algunos puntos en los que tal vez no jugué bien. Honestamente, no lo sé. Fue una sensación difícil. Tengo que reconocerle a él su mérito porque nunca se rindió, ni cuando estuvo en desventaja. Todo ha sido cuestión de un punto. Eso es lo que hace que el tenis sea tan difícil: un solo punto marca la diferencia", dijo Alcaraz.

El murciano apuntó que se marcha de Doha con la cabeza alta. "Creo que he estado muy cerca de darle la vuelta. Me voy con buenas sensaciones, con la cabeza alta, he estado a nada. No considero que haya hecho nada mal. Él, en un momento del partido, ha jugado a un grandísimo nivel que yo no he conseguido igualar", afirmó.

Por otro lado, Jaume Munar cedió en su segundo partido en el ATP 500 de Rio de Janeiro, al caer ante el portugués Jaime Faria (6-4, 2-6, 6-3) dejando el torneo sin españoles. El balear, que cambió a la tierra brasileña después de hacer semifinales en la pista dura de Dallas (Estados Unidos), no encontró fisuras en el saque de su rival en el tercer y definitivo set.