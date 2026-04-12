Alcaraz cede a Sinner el título de Montecarlo y el número uno

Monte Carlo, Monk: Tennis, ATP Monte Carlo Rolex Masters 2026 final, Carlos Alcaraz (ESP), Jannik Sinner (ITA), Sunday, April 12, 2026. Photo Felice Calabro' - Europa Press/Contacto/Felice Calabro

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha caído este domingo en la final del torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer ATP Masters 1.000 de la temporada y disputado sobre tierra batida, después de sucumbir en dos sets ante el italiano Jannik Sinner (7-6(5), 6-3), que le arrebata así el número uno del mundo con la conquista de su cuarto título Masters 1.000 consecutivo.

Alcaraz, que defendía el título en el Principado, fue destronado por un Sinner que abandonará tierras monegascas con un doble botín: el trofeo y el número uno del mundo. Este lunes, afrontará su semana número 67 al frente de ranking ATP, una más que el de El Palmar, que no se mostró del todo cómodo con su servicio este domingo.

En la arcilla de la pista Rainiero III del Monte-Carlo Country Club, los dos hombres más fuertes del circuito se vieron las caras por primera vez este curso, nada menos que en una final, un duelo a todo o nada en el que además del título se ponía en juego el número uno del mundo.

Después de defender su primer servicio, el murciano quebró en su primera oportunidad el saque de Sinner, que le respondió inmediatamente después con un 'contrabreak'. Con 2-2 en el marcador, el de El Palmar sobrevivió a una nueva pelota de rotura, y con 4-4 volvió a neutralizar otras tres de un rival que comenzaba a desesperarse mientras se levantaba el viento en Montecarlo.

Sobrepuesto a estos contratiempos, Alcaraz selló un juego en blanco y pasar la presión a Sinner (6-5), que mandó el set al 'tie-break'. Un quiebre en el quinto minijuego permitió al número dos hacerse con la iniciativa (2-5); desaprovechó su primera pelota de set, pero no se le escapó la segunda, eso sí, después de una incomprensible doble falta del español.

A pesar de todo, Alcaraz mantuvo la calma para volver a adelantarse en la segunda manga (3-1), endosando un 'break' a su adversario en el tercer juego. Sin embargo, la reacción del de San Candido no se hizo esperar; rompió al murciano para el 3-3 y enlazó cuatro juegos ganados. Con ello, se situaba 5-3 con servicio para cerrar la contienda.

En su primer 'match ball', Sinner liquidó el partido tras dos horas y cuarto de lucha para levantar su octavo ATP Masters 1.000, el tercero de la temporada tras el 'Sunshine Double' de Indian Wells y Miami -algo que hasta ahora solo había conseguido el serbio Novak Djokovic-, y el cuarto consecutivo, si se unen al de París 2025. Ahora, acumula 22 victorias seguidas en torneos de esta categoría.

El lunes, el italiano, que todavía se mantiene por detrás de Alcaraz en el cara a cara entre ambos (10-7), regresará a lo más alto del ranking, mientras el español baja al segundo puesto. El próximo torneo para Alcaraz, la semana que viene, será el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, de categoría ATP 500 y disputado también sobre tierra batida.