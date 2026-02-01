Alcaraz completa su colección en Australia

01 February 2026, Australia, Melbourne: Carlos Alcaraz of Spain reacts during the men's singles final against Novak Djokovic of Serbia on day 15 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Joel Carrett/AAP/dpa - Joel Carrett/AAP/dpa

El tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010, y es el segundo español en reinar en Melbourne después, precisamente, del balear (2009 y 2022). El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).

Mientras, Djokovic se queda a las puertas de su 25º 'Grand Slam' en 'su' torneo, el que ha ganado hasta en diez ocasiones. Con ello, el balcánico acumula dos años y medio, desde el US Open 2023, sin levantar un 'grande', aunque con el consuelo de haber completado el 'Golden Slam' en los Juegos Olímpicos de París, después de vencer precisamente a Alcaraz en la final.

Ante la mirada de leyendas como Rafa Nadal, presente en uno de los palcos de la Rod Laver Arena, el mejor del mundo y el mejor de la historia se citaron en un duelo que no tardó en romperse. Alcaraz trató de mover al serbio e incomodarle con dejadas y subidas a la red, pero este mantuvo sereno y no se precipitó.

Fue en el cuarto juego cuando el diez veces ganador en Melbourne Park asestó el golpe; desaprovechó las dos primeras bolas de 'break' pero no la tercera, con la que selló la primera rotura del partido, que confirmaría posteriormente con su saque (1-4). Sin errores y con definiciones perfectas, 'Nole' encontraba el camino para adjudicarse la primera manga en poco más de media hora.

Un primer fallo no forzado en el comienzo del segundo set aventuraba problemas para el balcánico, que aún así defendió su servicio. El murciano respondió con un juego en blanco, y ya en el tercero, con restos más profundos, forzó el error de Djokovic, que mandó la pelota al pasillo de dobles y confirmó el quiebre del español (2-1).

El de El Palmar todavía tuvo que sufrir para mantener su servicio en el siguiente juego, que cerró a su favor con un revés que dejó en nada la subida a la red de su adversario (3-1). En el séptimo juego, firmó un nuevo 'break' que le permitió, ganando los últimos tres juegos, equilibrar la contienda (6-2).

Antes del arranque de la tercera manga, con Djokovic marchándose al baño, los organizadores decidieron cerrar el techo de la Rod Laver Arena, en medio del desconcierto de Alcaraz. La previsión de lluvias obligaba a continuar el choque a cubierto. Su técnico, Samuel López, le invitaba a no pensar en eso y a mantener la concentración.

De hecho, no pareció afectarle demasiado, aunque las condiciones, con menos viento, beneficiaban al juego de un Djokovic que pareció recuperar algo de aire, tratando de evitar los peloteos largos y buscando al número uno del mundo con reveses teledirigidos al ángulo. Un tenis de muchos quilates que subió el nivel en pista.

Alcaraz esperó con serenidad su oportunidad, que llegó en el quinto juego con una rotura que le ponía por delante por primera vez en el partido. Aún así, el 24 veces ganador de 'Grand Slam' se defendió en un último juego en el que neutralizó cuatro pelotas de set; Carlos, en la quinta, sí pudo cerrar el parcial después de que el revés paralelo de su adversario se fuera al pasillo de dobles.

Por delante, solo una manga para la gloria, pero con la oposición frontal del serbio. De hecho, este sobrevivió a seis bolas de 'break' del español en un eterno segundo juego, y estuvo a punto de sorprenderle en un noveno juego en el que desaprovechó una pelota para romper.

El 5-5 obligó a irse, al menos, hasta el 7-5. Con una derecha ganadora, el número uno del mundo puso el 6-5, y al resto, en la primera pelota de partido que se le presentó, acabó con la resistencia del mejor de la historia en tres horas y dos minutos para conquistar el único 'grande' que le faltaba y amenazar su reinado. Ya van siete 'Grand Slams' y solo tiene 22 años.