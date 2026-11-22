Carlos Alcaraz, campeón de las Finales ATP - Mickael Chavet / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón de las Finales ATP, la tradicional Copa de Maestros donde compiten los ocho mejores jugadores de la temporada, al superar (6-2, 7-6(7)) este domingo al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, en la final celebrada en el Inalpi Arena de Turín (Italia).

El murciano pasó por encima del dos veces campeón, en 2018 y 2021, para convertirse por primera vez Maestro del tenis, en la que era su segunda final seguida en este torneo que solo ganaron antes Manuel Orantes (1976) y Álex Corretja (1998) para España, además de Garbiñe Muguruza en la WTA en 2021. Alcaraz, de dulce las últimas semanas, dominó y desesperó al número uno, a pesar de que el alemán asomó la cabeza en los últimos juegos y el 'tie-break'.

Tras una complicada lesión de cuatro meses, el de El Palmar volvió en el US Open y ganó los títulos de Tokio y, de manera consecutiva, Viena y el Masters 1000 de París. Alcaraz firmó su 14ª victoria seguida en un espectacular desenlace de temporada, con uno de los trofeos más señalados del calendario: sexto título de 2026 y 30º de su carrera, para pensar ahora en la Copa Davis.

La final soñada por Turín no tuvo excesiva historia por culpa de Alcaraz. El español, campeón ya de todos los 'grandes' y Maestro como no logró Rafael Nadal y solo Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic como él, apretó al resto a un Zverev que no encontró su potente saque y vivió un continuo sufrir desde el primer juego. Además de romper a su rival, el murciano salvó tres bolas de 'break' en el cuarto juego, para volver a atacar y poner un 4-1.

Como un falso oasis en el desierto, el alemán recuperó una rotura, pero eso hizo meter una marcha más al español para cerrar el set con dos juegos seguidos (6-2). Las dudas de Zverev volvieron en el tercer juego del segundo acto, donde le falló de nuevo su arma favorita y Alcaraz sumó el 'break' que confirmó (3-1).

El de El Palmar devolvió todo desde el fondo de pista y el de Hamburgo acumuló errores no forzados, sin respuesta ni ánimo para escalar la empinada montaña construida por el campeón de siete 'Grand Slams'. Alcaraz, con el encuentro en la cabeza y el mando en la raqueta, dio algo de emoción al desenlace, con un Zverev que entre cojear y maldecir soltó la muñeca a la desesperada.

El alemán, aferrado a la pista en la mejor temporada de su vida, recuperó el 'break' y se aseguró al menos una muerte súbita a la que acudió el español sin ceder más terreno. El 'tie-break' fue por barrios: lo tuvo el murciano y después el alemán con seis puntos seguidos. El golpe de Maestro lo dio Alcaraz, un tenista que, en estado de gracia parece imparable y, a sus 23 años, está dispuesto a escribir más páginas como leyenda del tenis.