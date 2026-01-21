Alcaraz cumple ante Hanfmann y se mete en tercera ronda de Australia

21 January 2026, Australia, Melbourne: Carlos Alcaraz of Spain in action during the Mens 2nd round match against Yannick Hanfmann of Germany on day 4 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: James Ross/AAP/dpa - James Ross/AAP/dpa

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras imponerse en tres sets al alemán Yannik Hanfmann (7-6(4), 6-3, 6-2), mientras que el malagueño Alejandro Davidovich también sigue vivo en el torneo tras vencer en un sufrido partido al estadounidense Reilly Opelka (6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6, 6-4).

Carlos Alcaraz sigue firme en el objetivo de levantar su primer Abierto de Australia. En su duelo de segunda ronda, superó sin especiales dificultades a Yannik Hanfmann para meterse en tercera ronda. El murciano fue de menos a más en su juego y acabó cerrando el partido por la vía rápida en menos de tres horas de juego. Así, el alemán sólo tuvo opciones reales de adjudicarse un set en la primera manga, en la que llegó a estar un 'break' arriba.

Y es que el partido comenzó con un Alcaraz más errático de lo habitual --15 errores no forzados-- y sufriendo con su saque. En su primer turno conseguiría levantar una bola de rotura, pero no lograría resistir en el cuarto juego, cuando en su tercera opción, Hanfmann rompería por primera y única vez el saque del español. Pero la reacción del número uno del mundo sería inmediata con un 'contra break' que devolvería una igualdad al marcador con la que se llegaría al 'tie break'.

Ahí, en la muerte súbita, tanto el alemán como el español subirían su rendimiento, llegando al intercambio de pista igualados a tres puntos. Y tras tomar ventaja Hanfmann (4-3), cuatro puntos consecutivos de Alcaraz --dos de ellos al resto-- le darían un set que se alargó hasta la hora y 20 minutos de juego. El de El Palmar había sobrevivido a una manga que se le había puesto cuesta arriba hasta en dos ocasiones, y con el aprendizaje de ello saldría al segundo set.

El Alcaraz del segundo parcial fue otro, mucho más sólido con sus golpes --cinco errores no forzados por 12 ganadores--, y sobre todo, mucho más certero con su saque, con el que no concedería ninguna opción de rotura. Unos ingrediente que hicieron que el solitario 'break' de Alcaraz en el cuarto juego, el único en el que tuvo opciones, fue suficiente para colocar el 2-0 a su favor en el marcador.

Una ventaja en el marcador que le permitiría jugar mucho más relajado en el tercer set, en el que exhibió su mejor juego con 13 golpes ganadores y seis 'aces'. Una superioridad que se trasladaría al marcador, ya que Alcaraz cerraría el partido con un contundente 6-2. Ahora, en tercera ronda, se medirá al francés Corentin Moutet, cabeza de serie número 32 del cuadro, al que nunca se ha enfrentado.

DAVIDOVICH AGUANTA EL CAÑÓN DE OPELKA

Junto a Alcaraz, también se metió en la tercera ronda el malagueño Alejandro Davidovich, decimocuarto cabeza de serie que tuvo que librar una dura batalla de casi cuatro horas con el estadounidense Reilly Opelka que se decidió en cinco sets por 6-3, 7-6(3), 5-7, 4-6, 6-4.

El español, que ahora se medirá al también estadounidense Tommy Paul, obstáculo previo a un posible duelo en octavos con el de El Palmar, mostró nervios de acero en un partido donde su rival firmó 37 saques director y que, como era de prever, no tuvo demasiadas roturas, dos por bando, pese a que ambos gozaron de muchas oportunidades al resto.

El andaluz empezó firme con el saque y aprovechó su única opción para romperle el saque al americano y dominar el primer parcial con cierta comodidad. El choque se equilibró mucho a partir de ahí y Davidovich vio cerca la victoria tras ganar la 'muerte súbita' del segundo donde tuvo que levantar una bola de set con su saque y también desperdició un 0-40 con 5-5.

Opelka no se vino abajo y tiró de su servicio para seguir manteniendo sus opciones. El español, que no había perdido su saque hasta entonces, lo cedió en blanco cuando buscaba asegurarse otro 'tie-break' y el estadounidense no lo desaprovechó y, salvando una bola de rotura, alargó un partido que se fue al quinto porque otro quiebre, al iniciarse el cuarto, le dio una ventaja que tampoco pudo inquietar el español, que incluso tuvo un enfrentamiento con aficionados de la grada.

Este continuó sufriendo, pero supo resistir, sobre todo con un amenazante 15-40 en el quinto juego, y esta vez sí aprovechó un mal juego de Opelka que le costó el partido. El sacador, que hasta entonces sólo había perdido tres puntos con su saque en el set, encadenó errores consecutivos y Davidovich sentenció con su derecha su victoria.