Alcaraz cumple pero no evita el triunfo del Resto del Mundo en la Laver Cup

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz cumplió este domingo en la jornada decisiva de la Laver Cup, al ganar su partido de individuales frente al argentino Francisco Cerúndolo (6-2 y 6-1) y el de dobles con el noruego Casper Ruud ante los estadounidenses Alex Michelsen y Reilly Opelka (7-6 y 6-1), dos triunfos que, sin embargo, no fueron suficientes para evitar el triunfo del equipo del Resto del Mundo por 15-9.

Tras la clara derrota sobre el estadounidense Taylor Fritz (6-3 y 6-2) del fatal sábado de los europeos, Alcaraz supo reponerse y lograr dos victorias que permitieron a Europa soñar con revalidar la Laver Cup. La primera fue junto a Casper Ruud en el duelo que les enfrentó a Alex Michelsen y Reilly Opelka (7-6 y (6-1) en un primer set muy duro (1 hora y 8 minutos) que se tuvo que decidir en el 'tie-break'.

A pesar de medirse a dos grandes sacadores como Opelka y Michelsen, el murciano y el noruego mostraron una mayor fiabilidad con el servicio (80 por ciento de puntos ganados con el primer saque) y además amenazaron mucho al resto, aunque no fueron capaces de aprovechar ninguna de sus ochos pelotas de rotura, tres de ellas con un 0-40 en el tercer juego.

En la 'muerte súbita', la cosa se puso favorable para los americanos, que lograron colocar un peligroso 1/4, pero la reacción europea fue definitiva con seis puntos seguidos y la primera manga que dio paso a una segunda sin historia, ampliamente dominada por el español y el nórdico, que siguieron sin dar concesiones al saque y que rompieron los dos primeros de sus rivales para cerrar con un claro 6-1.

Europa cogió aire para poner el marcador 9-6, pero las cosas se volvieron a complicar tras la derrota del checo Jakub Mensik ante el australiano Alex de Miñaur (6-3, 6-4) y volver la amplia desventaja (12-6), lo que obligaba a Alcaraz a no fallar ante el argentino Francisco Cerúndolo ya que el número uno del mundo estaba obligado a lograr el triunfo para mantener a Europa con opciones de cara a lograr el título.

Y el de El Palmar cumplió con creces, derrotando con mucha comodidad al sudamericano por 6-2 y 6-1. A diferencia del duelo de dobles, el murciano no estuvo tan fino con su servicio, pero consiguió salvar dos de las tres bolas de 'break' que tuvo que afrontar en su contra.

Las dos que consiguió salvar fueron en el tercer juego, con el ganador de seis 'Grand Slam' consiguiendo poner el 3-0 en el marcador. Desde ese momento el encuentro fue muy cómodo para el vigente campeón del Abierto de los Estados Unidos, que consiguió 14 'winners' por tan solo 9 errores no forzados.

La victoria del murciano dejaba toda la presión sobre Alexander Zverev, quien se media a su 'bestia negra' Taylor Fritz, ganador de sus últimos seis encuentros entre ambos, de cara a forzar el empate a 12 y que hubiese un partido de dobles a un set para decidir el ganador.

Pero el estadounidense, alentado por el público local y con el subidón de moral después de haber vencido a el día anterior a Alcaraz, no dio muchas opciones y apoyado en su 'drive' dominó para hacerse con el primer parcial por 6-3. Además, rompió pronto y parecía tener encarrilado el triunfo cuando Zverev se rehizo para recupera la rotura y acabar forzando un 'tie-break' donde el americano fue más sólido (7/4) para dar a su equipo la Laver Cup por tercera vez en los últimos cuatro años, título que defenderán en 2025 en Londres.