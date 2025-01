Alcaraz: "Estoy a un nivel muy alto"

Archivo - Carlos Alcaraz during a press conference during the Australian Open AO 2024 Grand Slam tennis tournament on January 24, 2024 at Melbourne Park in Melbourne, Australia. Photo Victor Joly / DPPI

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz comentó este miércoles tras su clara victoria en segunda ronda del Abierto de Australia ante el japonés Yoshihito Nishioka que jugó "un partido muy sólido" y que mejoró su juego con respecto a su debut, por lo que cree que está "a un nivel muy alto".

"He jugado un partido muy sólido. Mejoré las cosas que tenía que mejorar del primer partido y estoy muy contento con todo lo de hoy. Ha sido una victoria muy buena e importante para mí. Estoy a un nivel muy alto, y espero seguir así", afirmó Alcaraz en la rueda de prensa posterior a su victoria por 6-0, 6-1, 6-4.

Un jugador murciano que se sintió "mucho más cómodo" con su saque que en el debut. "Tengo que mejorarlo mucho si quiero poner mi nombre en la lista de los mejores sacadores del circuito. El martes me centré mucho en el saque en los entrenamientos y pasé más tiempo sirviendo. El saque es cuestión de confianza y sensaciones, y hoy me he sentido muy bien, he lanzado muy bien la pelota y eso me ha ayudado", añadió.

"Vemos números y porcentajes de saque, pero no demasiado, aunque tengo que subir el porcentaje de primeros, eso seguro, es algo que tengo que mejorar. Si el porcentaje es más alto, significa que el saque funciona bastante bien, pero también se trata de cómo golpeo la pelota, si bien o no. Si le pego muy bien a la pelota y la fallo, no pasa nada", agregó el número tres del mundo.

En cuanto al hecho de no haber jugado aún en la Rod Laver, la pista central, Alcaraz señaló que es tema de "calendario". "He dicho muchas veces que no me gusta jugar sesiones nocturnas, prefiero jugar en la diurna, porque después del partido puedo recuperarme mucho mejor e irme a dormir a una buena hora", apuntó.

Por último, el cuatro veces ganador de 'Grand Slam' se deshizo en elogios con el brasileño Joao Fonseca, una de los nuevos talentos del circuito. "La forma en que jugó su primer partido de 'Grand Slam' contra su primer 'Top 10' es increíble. Es alguien con quien tengo que tener cuidado, digamos. Tengo que verle porque va a estar ahí, vamos a poner su nombre en la lista de los mejores jugadores del mundo muy pronto", concluyó.