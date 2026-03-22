Alcaraz se estrella contra Korda en Miami

Carlos Alcaraz, Miami Open - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz perdió contra pronóstico (6-3, 5-7, 6-4) ante el estadounidense Sebastian Korda para despedirse en tercera ronda del torneo ATP 1000 de Miami, un inesperado paso en falso del murciano para pensar ya en la tierra batida.

El número uno del mundo, campeón en Florida en 2022, se vio superado por un Korda natural del mismo Estado norteamericano. El ídolo local firmó la mayor victoria de su carrera y apeó a un Alcaraz que venía de ceder en semifinales de Indian Wells.

El de El Palmar comprobó una vez más la especial motivación de sus rivales por tumbar al tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'. El campeón de Australia y Doha, con un espectacular 16-0 hasta la penútlima ronda del desierto californiano, se llevó otro revés en Miami.

Korda se mantuvo de pie ante los arrebatos de un Alcaraz irregular en su juego e incapaz de encontrar la velocidad de crucero. Con un 'break' en el octavo juego, el estadounidense se apuntó la primera manga. El murciano siguió a remolque en el segundo acto, pero fue capaz de remontar 'break' abajo ganando los últimos cuatro juegos para forzar el tercer set.

Ahí, ambos encontraron seguridad y confianza en el saque, hasta que en el séptimo juego llegó la rotura de Korda. La agresividad del americano no bajó y Alcaraz dijo adiós antes de lo esperado, aunque Miami, el escenario de su primera gran conquista en 2022, le viene siendo muy esquivo desde entonces. El español Martín Landaluce o el ruso Karen Khachanov será el próximo rival de Korda.

La jornada de este domingo supuso también el adiós del joven Rafael Jódar, superado en tercera ronda (7-5, 6-4) por el argentino Tomás Martín Etcheverry. El madrileño, de 19 años, disfrutaba en el segundo Masters 1000 de la temporada de sus primeras victorias en un torneo de esta categoría, pero no pudo alargar su sueño, aunque sí se aseguró la entrada en el 'Top 100' del mundo.