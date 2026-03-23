Alcaraz se estrella contra Korda en Miami

Carlos Alcaraz, Miami Open - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz perdió contra pronóstico (6-3, 5-7, 6-4) ante el estadounidense Sebastian Korda para despedirse en tercera ronda del torneo ATP 1000 de Miami, un inesperado paso en falso del murciano para pensar ya en la tierra batida, mientras que la buena noticia fue la clasificación de Martín Landaluce tras dejar fuera al ruso Karen Kachanov en dos sets (6-3, 7-6) y meterse en unos octavos de final donde no estará Rafa Jódar, eliminado por el argentino Tomás Martín Etcheverry (7-5, 6-4).

El número uno del mundo, campeón en Florida en 2022, se vio superado por un Korda natural del mismo Estado norteamericano. El ídolo local firmó la mayor victoria de su carrera y apeó a un Alcaraz que venía de ceder en semifinales de Indian Wells y al que también había ganado en las primeras rondas del Masters 1000 de Montecarlo de 2022.

El de El Palmar comprobó una vez más la especial motivación de sus rivales por tumbar al tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam'. El campeón de Australia y Doha, con un espectacular 16-0 hasta la penúltima ronda del desierto californiano, se llevó otro revés en Miami.

Korda se mantuvo de pie ante los arrebatos de un Alcaraz irregular en su juego e incapaz de encontrar la velocidad de crucero. Con un 'break' en el octavo juego, el estadounidense se apuntó la primera manga. El murciano siguió a remolque en el segundo acto, pero fue capaz de remontar 'break' abajo ganando los últimos cuatro juegos para forzar el tercer set.

Ahí, ambos encontraron seguridad y confianza en el saque, hasta que en el séptimo juego llegó la rotura de Korda. La agresividad del americano no bajó y Alcaraz dijo adiós antes de lo esperado, aunque Miami, el escenario de su primera gran conquista en 2022, le viene siendo muy esquivo desde entonces.

Ahora, el joven Martín Landaluce intentará frenar a Korda después de dar la sorpresa y dejar fuera en dos sets (6-3, 7-6) al ruso Karen Kachanov, decimocuarto cabeza de serie en Miami y segundo 'Top 20' que derrota tras el italiano Lorenzo Darderi.

El tenista madrileño, clasificado desde la fase previa, se mostró muy sólido en el primer parcial, sobre todo con su servicio, con el que únicamente perdió cuatro puntos, el mejor argumento para hacer bueno el 'break' del tercer juego y ponerse por delante.

Kachanov, como era de esperar, reaccionó y empezó a hacer más daño al resto, pero se topó con la resistencia del español, capaz de devolverle en dos ocasiones las dos roturas que le dieron ventaja en la manga. Landaluce llegó a tener un 0-40 con 5-4 para cerrar el pase a octavos, pero el ruso aguantó y tuvo que hacerlo finalmente en la 'muerte súbita' de forma clara (7/2).

Además, la jornada de este domingo supuso también el adiós del joven Rafael Jódar, superado en tercera ronda (7-5, 6-4) por el argentino Tomás Martín Etcheverry. El madrileño, de 19 años, disfrutaba en el segundo Masters 1000 de la temporada de sus primeras victorias en un torneo de esta categoría, pero no pudo alargar su sueño, aunque sí se aseguró la entrada en el 'Top 100' del mundo.