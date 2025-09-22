Alcaraz estrenará en Tokio su número uno del mundo ante el argentino Báez

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz estrenará su condición de número uno del mundo en el torneo de Tokio, de categoría 500 y que se disputa en pista dura entre el 24 y el 30 de septiembre, frente al argentino Sebastián Báez, según deparó el sorteo celebrado este lunes.

El jugador murciano volverá a las pistas en un torneo del circuito ATP tras jugar esta pasada semana en la Laver Cup en San Francisco (Estados Unidos) en el que será su debut en un evento inédito hasta ahora en su carrera y donde partirá como el primer favorito.

Alcaraz jugará en la capital japonesa por primera vez y será su primer torneo desde que recuperó el número uno del mundo tras vencer al italiano Jannik Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos, sumando su sexto título de 'Grand Slam'. A pesar de no haber disputado este torneo antes, el murciano sí que defiende 500 puntos en el ranking ATP esta semana, ya que el año pasado conquistó el título en Pekín, de igual categoría, y que también se juega estos días con la presencia del jugador de San Candido.

En caso de vencer a Báez, al que ha derrotado en sus dos anteriores enfrentamientos, Alcaraz se enfrentaría al ganador del duelo entre el belga Zizou Bergs y el chileno Alejandro Tabilo, mientras que, por ranking, su rival en cuartos sería el estadounidense Frances Tiafoe. En las semifinales le podría esperar el noruego Casper Ruud, con el que formó pareja estos días en la Laver Cup, y en la teórica final sería contra el estadounidense Taylor Fritz, segundo favorito y que el pasado sábado le ganó en dos sets en la competición por equipos.

En el cuadro del torneo japonés también aparece el nombre de Jaume Munar, que vuelve a las pistas tras su paso por la Copa Davis. El balear tendrá un duro debut contra el italiano Matteo Berrettini y en caso de victoria jugaría contra el ganador del enfrentamiento entre Ruud y el local Shintaro Mochizuki.