Alcaraz explica su cántico: "Lo hice siendo muy pequeño y nadie me siguió"

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz cerró de manera inesperada su entrevista a pie de pista después de alcanzar la tercera ronda de Roland Garros, con un cántico pidiendo los coros del público de la Philippe Chatrier, algo que tenía guardado desde "muy pequeño".

"Una cosa, una cosa. Siempre he querido hacer esto y espero que todo el mundo me siga: ¡popopopopopooo!. ¡Ooooolé!", sorprendió este miércoles un Alcaraz que demostró que no deja de pasarlo bien mientras cumple con victorias en el segundo 'Grand Slam' del año.

El vigente campeón explicó después por qué se arrancó con el característico cántico. "Llevaba pensando en hacerlo desde el año pasado, pero nunca me había atrevido a hacerlo. Lo había hablado alguna vez con mi equipo: 'si gano y hay entrevista voy a animarme a hacerlo'. Pero nunca pasó. Así que ya era el momento de atreverme", añadió en declaraciones que recoge la web de la ATP.

El murciano confesó que el cántico no le salió tan bien cuando, de "muy pequeño", sentado en la grada, no tuvo respuesta. "La última vez que lo hice fue cuando vine a ver Roland Garros siendo muy pequeño. Lo hice y nadie me siguió, así que fue un momento muy vergonzoso. Es un cántico que lo he escuchado muchísimo y tenía ganas de hacerlo, a ver cómo reaccionaba la gente", afirmó.

Por otro lado, Alcaraz, que se medirá el viernes contra Damir Dzumhur, apuntó que volverá a aprovechar el día de descanso aunque con tiempo para algo de entrenamiento. "Mañana sí voy a entrenar un poco: 40 minutos o una hora como máximo, solo para sentir la pelota y seguir sintiéndome bien con ella", dijo.

"Estoy tratando de aprovechar al máximo ese día para recuperarme, tener tiempo para mí mismo, dar un paseo, ver un poco la ciudad y hacer otros planes además del tenis. Creo que eso me ayuda mucho a concentrarme más en el tenis", terminó.