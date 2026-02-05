Alcaraz y la fiabilidad de los más grandes en los 'Grand Slam'

Infografía con datos sobre Carlos Alcaraz. El tenista español ha logrado 91 victorias en 104 partidos (88%), siete títulos de Grand Slam (1 Australia Open, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon, 2 US Open), con un 40% de finales ganadas y 13-1 en quintos sets. - Europa Press

El tenista español Carlos Alcaraz levantó su séptimo 'Grand Slam' en el Abierto de Australia tras superar al serbio Novak Djokovic en la final, un triunfo que pone en evidencia la fiabilidad del murciano en los partidos por el título en los 'grandes', en los que sólo ha caído en uno de ellos, datos que, incluso, mejoran al 'Big Three'.

Los siete 'Grand Slam' de Carlos Alcaraz le elevan, a sus 22 años, entre los más grandes de la historia del tenis. Desde el Abierto de los Estados Unidos de 2022, torneo que supuso su primer 'grande' y convertirse en el número uno más joven de la historia, la leyenda del murciano no ha hecho sino aumentar. Después llegarían dos Wimbledon, dos Roland Garros y su primer Abierto de Australia, con el que lograría ser el tenista más joven en completar el 'Career Slam' con 22 años y 274 días.

Siete títulos para los que el actual número uno del mundo ha necesitado disputar ocho finales, elevando hasta el 87,5 por ciento su fiabilidad en las finales de 'Grand Slam' disputadas. Unos datos idénticos a los de Roger Federer, aunque el helvético conseguiría ganar las primeras siete.

Ahora el reto debe ser prolongar la efectividad, como hiciera el propio tenista de Basilea, que conseguiría ganar 10 de 11 en sus inicios. Y muy cerca de estos registros está el español Rafa Nadal, que ganaría 10 de las primeras 12 jugadas, mismo balance que Bjorn Borg. Sin embargo, el serbio Novak Djokovic, el más laureado de la historia, le costó arrancar y sólo ganaría ocho de sus primeras 15 finales de 'Grand Slam'.

Pero lo que más llama la atención es la madurez que exhibe cuando se trata de jugar en torneos de este nivel. Desde que debutara en un cuadro final en el Abierto de Australia en 2021, ha disputado 104 partidos al mejor de cinco sets de los que ha salido victorioso en 91 de ellos, lo que supone un 87,5 por ciento por ciento de triunfos. De hecho, si se tienen en cuenta sus participaciones desde el US Open de 2022, el balance es de 74 victorias y seis derrotas (92,5).

Una estadística que, aunque ligeramente inferior, está ya a la altura de los integrantes del 'Big Three'. De ellos, Djokovic domina con 88,1 por ciento de los 430 partidos que ha jugado y muy cerca de esos registros se encuentra Nadal, con un 314-44 que supone el 87,7 de triunfos, destacando el 112-4 en Roland Garros, donde ha ganado 14 de los 19 que ha disputado. También es superior al de Alcaraz el de Federer, que ganó 369 de 69 (84,2).

El nivel de efectividad a la hora de levantar el título de Carlos Alcaraz en los 'Grand Slam' está también a la altura de los mejores. Hasta el momento, el tenista de El Palmar ha ganado siete de los 20 'grandes' que ha jugado, lo que supone un 35 por ciento de títulos, subiendo el porcentaje al 40 si de jugar la final se trata. Unos números solo superados, en la Era Open, por el sueco Born Borg, que levantó 11 de 28 (39,3).

Tras estos dos, el australiano Rod Laver, que ganó el 33,3 por ciento de los 15 'grandes' en los que participó, cierra el podio, mientras que por detrás aparecen Nadal (22/68) y Djokovic (24/81). En cuanto a finales disputadas, los números de Alcaraz son casi calcados al 38,2 por ciento de Federer, aunque inferior al 44,1 del balear, el 47,5 del serbio o el 59,3 de Borg, que también encabeza esta particular clasificación.

Una solidez al alcance de muy pocos en 'Grand Slam' a la que Carlos Alcaraz ha llegado gracias a su capacidad física. Y es que desde el año 2021, su primero como profesional, en las nueve eliminaciones --tres en el Abierto de Australia, dos en Roland Garros, dos en Wimbledon y dos en el US Open--, en todas en las que no se ha retirado ha ganado al menos un set.

Por otro lado, Alcaraz ha desarrollado un nivel de resiliencia altísimo a base de sacar su mejor tenis cuando más tenso está el encuentro. Prueba de ello fue la semifinal del Abierto de Australia, donde dio la vuelta a un partido en el que Alexander Zverev sacaba para ganar, o en la final de Roland Garros 2025, en la que, antes de llevarse el partido en el 'tie-break' del quinto set, levantó tres pelotas de partido a Jannik Sinner en un recordado 0-40.

Un hecho que se demuestra, a nivel cuantitativo, en la estadísticas de partidos ganador por Carlos Alcaraz en el quinto parcial. Tan sólo el italiano Matteo Berretini en el 'super tie-break' del Abierto de Australia 2022 ha sido capaz de doblegarle. Desde entonces, el balance es de 13-0, entre ellos dos finales: Wimbledon 2023 ante Novak Djokovic (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4) y Roland Garros 2025 (4-6, (4)6-7, 6-4, 7-6(3), 7-6(2)) ante Sinner.