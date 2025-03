Alcaraz: "He jugado a un nivel muy pobre"

March 11, 2025: March 10, 2025 Carlos Alcaraz from Spain during the third round match against Denis Shapovalov at the BNP Paribas Open in Indian Wells, CA.,Image: 974665772, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium France Germany Rights Out *, Mod

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, ha reconocido que ha jugado "a un nivel muy pobre" en su estreno en el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) ante el belga David Goffin, y ha explicado que "no" se sintió "físicamente bien" durante el partido, aunque llegó a la cita sin ninguna molestia.

"¿Anímicamente cómo estoy? Pues jodido. Estoy jodido por esta derrota, porque este es un torneo en el que siempre quiero hacerlo muy bien, y perder en el primer partido duele", declaró en rueda de prensa. "En esta primera parte de la temporada ya había dicho que sentía que estaba jugando un buen tenis. Venía sintiéndome muy bien, pero después de esta derrota ya no sé qué decir. No sé si en los próximos días voy a analizar o a intentar olvidar. Ya veremos", añadió.

Además, confesó que no se ha sentido demasiado bien durante el encuentro. "Ha sido un nivel muy pobre por mi parte, lo reconozco, él ha sido mejor jugador que yo. Después del primer set ha empezado a jugar mejor que yo (...) No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza, todo se vuelve mucho más duro", manifestó.

En este sentido, considera que Goffin "jugó un gran tenis". "Las oportunidades que él me dejó no las he aprovechado y al final el tenis se basa en aprovechar oportunidades. Si no las aprovechas, dejas que el otro siga con tranquilidad, siga con confianza. Creo que eso es lo que ha pasado ahora", apuntó.

"Me veía preparado, convencido de que podría jugar a un buen nivel, pero no ha sucedido. No ha sido cuestión de una lesión ni de cualquier otro dolor, estaba perfecto antes del partido. Sí tuve la sensación después del primer set de que este partido iba a ser más duro que otros anteriores, luego empecé a sentirme un poco más cansado de piernas, sobre todo al final del segundo set", desveló.