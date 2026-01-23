Alcaraz: "Mi hermano va a tener más protagonismo en el equipo"

Archivo - Winner Carlos Alcaraz of Spain poses with his brother Alvaro Alcaraz Garfia and his parents Virginia Garfia Escandon and Carlos Alcaraz Gonzalez following the men's final on day 15 of the 2024 French Open, Roland-Garros 2024, Grand Slam tennis t - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Ene.

El tenista español Carlos Alcaraz, que este viernes ha avanzado a octavos de final del Abierto de Australia tras vencer al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1), ha asegurado que su hermano Álvaro va a "coger más protagonismo" en su equipo técnico junto a su actual entrenador, Samuel López.

"Mi hermano es una persona muy importante en mi vida personal y profesional. Me aporta muchas cosas positivas que necesito. Ha jugado a tenis y va a coger más protagonismo junto con Samu. Sabe cómo trabajamos y cómo funciona el circuito, y sabe mucho de tenis. A veces tiene opiniones y una forma de ver las cosas que nos aporta mucho a mí y a Samu. Estoy feliz de verle en el box, más dentro aún, y me aporta mucho", declaró en rueda de prensa.

Sobre el encuentro, reconoció que "no fue fácil". "Cuando juegas contra alguien como Corentin, no sabes lo que va a pasar a continuación. Así que fue muy difícil. Ambos sacamos grandes golpes, grandes puntos. Creo que hubo algunos puntos muy buenos y estoy muy agradecido de poder jugar en este tipo de partidos. Lo disfruté, estoy contento de haber podido jugar contra él y seguro que no será la última vez", indicó.

"Hubo un momento, al final del tercer set, en el que le dije a mi equipo que no iba a correr más. Estaba cansado de ir a la red. Miraba la pantalla y veía que había estado en la red como 55 veces. ¡Dios mío! Pensé que estábamos en una competición de dejadas, y definitivamente él ganó", dijo entre risas.

Ahora, su siguiente rival será el estadounidense Tommy Paul. "Es un gran jugador. Hablábamos antes en el vestuario, la última vez que nos enfrentamos fue en Roland Garros, ha pasado mucho tiempo. Sé lo que tengo que hacer, pero es muy rápido. Tengo que jugar con mi estilo, mi mejor tenis, si quiero ganarle, pero sé que voy a sufrir. Tengo que estar listo para eso, aceptar que habrá momentos difíciles", apuntó.

Por último, sobre las palabras de Novak Djokovic asegurando que el saque del español se parece al suyo, Alcaraz reconoció que habían "bromeado sobre eso". "Me mandó un mensaje y me hizo gracia. Estando aquí, vi los dos saques, comparándolos, y se ven muy iguales, no puedo esconderlo. Djokovic saca muy bien, y el gesto que tiene es muy sencillo y siempre me ha gustado. Eso no significa que le haya copiado; simplemente, haciendo cambios terminé haciéndolo de esta manera", concluyó.