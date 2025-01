Alcaraz: "Ilia Topuria me ayudó a no dudar de mí mismo y a saber quién soy"

Archivo - Carlos Alcaraz of Spain practices during the Davis Cup 2024 at Martin Carpena Pavilion on November 18, 2024, in Malaga, Spain

"No quiero jugar ningún torneo estando cansado mentalmente"

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que el luchador Ilia Topuria le ayudó la pasada temporada a "no tener dudas" de sí mismo y que este año no disputará ningún torneo cuando esté "cansado mentalmente", además de reconocer que ha cambiado "ciertas cosas" en la raqueta y en su saque y que está deseando probarlas en el comienzo del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"No he recurrido a nadie para pedir consejo o para inspirarme en momentos difíciles. Pero en las Finales ATP, hablé con Ilia Topuria. El año que ha tenido, la confianza... Siempre tenemos momentos de duda, momentos difíciles, y ver a Ilia Topuria con esa confianza antes de cada pelea, esa confianza en él mismo, me inspiró a no tener dudas de mí mismo, a saber quién soy. Esa confianza en mí mismo me hizo en algunos momentos venirme arriba, me he inspirado en él", declaró en la rueda de prensa previa al 'grande' oceánico.

Además, adelantó que solo disputará los torneos en los que se encuentre bien física y mentalmente. "Hay el debate entre los jugadores que se quejan del calendario y luego van a exhibiciones. Yo siempre he dicho que eso es totalmente distinto. Taylor Fritz también lo dijo, que al final no es lo mismo estar en un torneo que son nueve días de exigencia máxima mental y física que una exhibición de ir un día a entretener a la gente e irnos. Es totalmente diferente", recalcó.

"Probablemente tache algunas exhibiciones y me salte algún torneo, depende de cómo vaya físicamente y de si me encuentro bien. Lo que tengo claro es que no quiero jugar ningún torneo estando cansado mentalmente, ir allá y que sea una odisea. Quiero ir a los torneos y estar bien, disfrutar de jugar al tenis. Si eso no va así, tomaré alguna decisión este año", prosiguió. "El objetivo es ganar los 'Grand Slams' y los Masters 1.000, son los torneos más importantes del mundo. Espero estar arriba en el ranking, llegar tan cerca como pueda a Yannick -Sinner-, pero lo principal es ganar tantos 'Grand Slams' como pueda", añadió.

En otro orden de cosas, el murciano desveló que ha hecho cambios en la raqueta. "Había que cambiar ciertas cosas, había que probar. Yo jugaba con un peso bastante bajo para lo que es el circuito profesional, y aumentamos cinco gramos. La verdad es que lo noté bastante bien. Lo más importante para mí era que pudiera moverla igual de bien que la raqueta con la que estaba jugando, que no notara nada en el brazo, ya que hay problemas de codos, hombros y demás. Y la verdad es que me fue fantástico. Yo creo que me ayuda, la bola sale más cuando tiene más peso y para ciertos golpes, el resto o el saque, o ciertas situaciones, viene bien. Es algo que tengo ganas de probar ya en el partido, ver cómo me siento", manifestó.

También ha trabajado durante la pretemporada en modificaciones en su servicio. "Sabíamos que el saque era algo que teníamos que mejorar, que había que hacer algo. Este movimiento es bastante más relajado, con la muñeca más relajada para ver si tengo mejor ritmo, que no haya parada cuando llego arriba con la raqueta. Es todo más fluido y yo creo que me va a ayudar. Cuando se juega más relajado, evitas muchísimas cosas durante el partido. No estás tan tensionado, que luego te pasa factura en el físico. Está claro que hay que cambiar cosas, nunca te puedes estancar. Para estar siempre en el máximo nivel, te tienes que ir adaptando a lo que te demanden y ir cambiando pequeñas cosas para ser mejor e igual de competitivo", expuso.

Por otra parte, Alcaraz valoró la nueva ubicación de los boxes en la pista durante el Abierto de Australia, que permitirá que pueda tener a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, más cerca. "Juan Carlos está conmigo desde hace seis años, me conoce muy bien. Él sabe lo que necesito durante los partidos, cómo hay que decir las cosas, es muy importante. Me gusta estar con él en los torneos. El año pasado estaba con Samu, que ahora mismo es mi segundo entrenador, y confío en él al 100%. Ahora mismo está aquí en Melbourne. Tener aquí a Juan Carlos es increíble", apuntó.

Por último, reconoció que cuando se enfrenta al italiano Yannick Sinner tiene "una mentalidad diferente". "Cuando estás jugando contra los mejores jugadores del mundo, tienes que hacer algo diferente, tener una preparación diferente, una mentalidad diferente. Sé que tengo que dar lo mejor si quiero ganar. Si tengo un mal día contra Yannick, en el 99% de los casos voy a perder. Cuando le veo ganando títulos y en el 'top' del ranking, me motiva para entrenar más duro cada día y para mejorar", concluyó.