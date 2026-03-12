Alcaraz impone su ley ante Ruud y se mete en cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz, Indian Wells - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz doblegó en dos sets (6-1, 7-6(2)) al noruego Casper Ruud para meterse en cuartos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer ATP Masters 1000 de la temporada, donde se medirá con el británico Cameron Norrie.

El murciano alargó este miércoles su intratable e invicto 2026 sin dar opción a un Ruud que hincó la rodilla con resignación tras su reacción en el segundo set ante el campeón del Abierto de Australia y el torneo ATP 500 de Doha esta temporada. Alcaraz firmó el 15-0, mejorando tras el susto de su segundo encuentro en el desierto californiano contra el francés Arthur Rinderkenech.

El de El Palmar, que puso un 6-1 en duelos directos contra Ruud, empezó el encuentro ya en quinta velocidad. Así, pese a que el noruego buscó primeros saques, Alcaraz firmó un 'break' tras otro (4-0). Desde su banquillo le avisaron de no relajarse, y el murciano, aplicado, desquició a su rival, de lado a lado, y con puntos a cuál mejor.

Tras el 6-1 al resto, el campeón en el mes de enero en Melbourne, donde se convirtió en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', metió la sexta en el inicio del segundo set. Alcaraz sacó incluso los aplausos y la risa floja de Ruud con dos voleas seguidas, pero el noruego se aferró a su servicio y tuvo orgullo y tenis para reaccionar.

Obligado casi al 'ace', Ruud fue ganando confianza desde su saque. Al otro lado, el número uno del mundo se contrarió por ver la ola de su actuación algo frenada, pero también supo defenderse y esperar su momento. Ambos aseguraron el 'tie-break', donde Alcaraz, doble campeón de Indian Wells, impuso su ley esta vez ante un Ruud que terminó con esa sonrisa de quien se enfrenta a lo imposible.