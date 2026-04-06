Alcaraz inicia la gira de tierra defendiendo corona y número uno en Montecarlo

April 5, 2026, Monaco: Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 - Carlos Alcaraz - Espagne - Europa Press/Contacto/Chryslene Caillaud /Psnewz

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz inicia este martes su gira de tierra batida en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer Masters 1.000 de la temporada, un escenario en el que defiende título y donde el italiano Jannik Sinner, crecido por la conquista del 'Sunshine Double' en Indian Wells y Miami, aspira a coronarse por primera vez y a arrebatarle el número uno del mundo.

Vuelve la arcilla y vuelve el Principado, que supuso un punto de inflexión para el murciano en 2025. Llegaba a la cita después de perder en Indian Wells ante el británico Jack Draper y en Miami frente al belga David Goffin, y en la tierra monegasca se recuperó para ganar 33 de sus siguientes 34 encuentros. En la final, remontó al italiano Lorenzo Musetti (3-6, 6-1, 6-0).

Un panorama semejante al que se presenta en este 2026. Alcaraz comenzó el año ganando su séptimo 'Grand Slam' en el Abierto de Australia y mantuvo su racha para alzar el trofeo en Doha, pero la llegada de los primeros dos Masters 1.000 no fue tan fructífera. El ruso Daniil Medvedev le apeó en semifinales de Indian Wells, y en Miami se despidió en tercera ronda ante el estadounidense Sebastian Korda, precisamente el único que ha sido capaz de ganarle en Montecarlo.

En su estreno en el Principado en 2022, el norteamericano le eliminó en primera ronda, pero en su segunda y última participación, ya el curso pasado, nadie pudo frenarle, reponiéndose a un set en contra en tres de sus cinco victorias camino al título.

Ahora, Alcaraz, que se juega el número uno, tratará de conquistar su novena corona de Masters 1.000 -tras las dos del Mutua Madrid Open, las dos de Indian Wells y los títulos de Miami, Montecarlo, Roma y Cincinnati- en su primer partido del año sobre el polvo de ladrillo, su superficie preferida. "Siendo sincero, he echado mucho de menos la tierra batida", confesaba a los medios oficiales de la ATP.

Sobre la arcilla, el murciano cuenta con una efectividad del 84,4% gracias a su balance de 103-19, y solo Rafa Nadal (90,5%) -que ganó once veces en Montecarlo- y Björn Borg (86,1%) cuentan con mejores porcentajes de victoria en esa superficie.

El español iniciará su camino este mismo martes en segunda ronda ante el argentino Sebastián Báez, que derrotó al suizo Stan Wawrinka (7-5, 7-5) en su estreno. Posteriormente, podría encontrase con el también argentino Tomás Martín Etcheverry en tercera ronda y con el kazajo Alexander Bublik en cuartos de final.

En semifinales, podría afrontar un hipotético duelo con Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie y al que ya se impuso en 2025 en la final. En el partido definitivo, se cruzaría con el italiano Jannik Sinner, lo que supondría que ambos se encontrasen por primera vez esta temporada en una final.

El tenista transalpino, actual número dos del ranking ATP, depende de sí mismo en el Principado, donde si levanta por primera vez el trofeo ascendería a lo más alto de la clasificación mundial. El francés Ugo Humbert será el primer rival de Sinner en Montecarlo.