Alcaraz y Jódar acaparan un atractivo Barcelona Open Banc Sabadell

Carlos Alcaraz, torneo de Montecarlo - Felice Calabro / Zuma Press / Europa Press / Conta

BARCELONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell-73 Trofeo Conde de Godó, cita ATP 500 sobre tierra, arranca este lunes pendiente de la llegada de Carlos Alcaraz tras su derrota en la final de Montecarlo y con ganas de ver la irrupción del también español Rafa Jódar.

El murciano debutará el martes contra el finlandés Otto Virtanen, con intención de pasar página tras perder su corona en Montecarlo ante Jannik Sinner. El italiano le arrebató además el número uno del mundo, pero el de El Palmar podría volver a la cima en la Ciudad Condal si levanta el título dentro de una semana.

Alcaraz vuelve a Barcelona tras caer el año pasado en la final contra el danés Holger Rune, con lo que tiene opción de sumar en la tierra del Godó y devolver la pasada a Sinner antes de acudir al Mutua Madrid Open. El murciano, campeón en 2022 y 2023, tendrá un exigente camino en la cita catalana desde segunda ronda.

El argentino Sebastián Báez o el checo Tomas Machac estarían esperando en un segundo asalto, mientras que en cuartos de final podría medirse con Andrey Rublev, según el ranking. El australiano Alex de Miñaur y el italiano Lorenzo Musetti son el tercer y el segundo cabeza de serie, hipotética semifinal y final.

Otro de los grandes atractivos para el público local es la presencia del jugador que actuó como mano inocente en el sorteo, Rafa Jódar. El español, de 19 años, acaba de conquistar su primera corona ATP en Marrakech, y se estrenará en Barcelona este lunes ante su compatriota Jaume Munar, un duro rival para empezar.

"La primera vez que estuve aquí tenía seis o siete años, así que estoy contento de estar aquí por segunda vez. Es mi primer año en el circuito, quería agradecer a Tommy [Robredo] también por entregarme esta invitación al cuadro final y poder jugar por primera vez el Trofeo Conde de Godó", señaló Jódar, uno de los tres invitados al torneo, junto al también español Martín Landaluce y al suizo Stan Wawrinka, quien está disputando su temporada de despedida.

Pedro Martínez completa el cartel de jugadores españoles que esta semana buscarán triunfar en casa, en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona - 1899, ante un elenco internacional de nuevo atractivo en su 73ª edición. La temporada de tierra entra en calor con Barcelona, donde el favorito número uno es un Alcaraz con ganas de relanzar su temporada tras fallar en Miami y Montecarlo.