Alcaraz: "Jugué un gran partido, desde el primer juego hasta el último"

Carlos Alcaraz, torneo de Montecarlo - Felice Calabro / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró contento con el "gran partido" que firmó este viernes para avanzar a semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, "desde el primer juego hasta el último" para cumplir 300 victorias ATP.

El murciano fulminó kazajo Alexander Bublik por 6-3, 6-0 y para llegar a esa cifra redonda, y fue preguntado por un 'Top 3'. "La primera victoria, siempre es especial, contra Albert Ramos en el torneo de Rio en 2020, después diría la final de Roland Garros, y el primer Wimbledon contra Djokovic. Son las que me vienen a la mente", dijo en rueda de prensa.

Por otro lado, el número uno del mundo fue preguntado por la mejoría en las dejadas de Jannik Sinner. "He visto a Sinner haciendo más dejadas de lo habitual. Lo hace muy bien, le sale natural ahora, sé que ha estado trabajando en eso. En el proceso no sé si ha visto videos míos, pero no estoy preocupado. Estoy contento que haga cosas diferentes para ser mejor, me va a empujar a ser mejor, estar preocupado si juego contra él en el futuro", afirmó.

Alcaraz, que confesó que se quedaría del italiano su saque y su manera de atacar a la pelota, valoró su actuación para estar en la penúltima ronda de Montecarlo. "Jugué un gran partido, muy consistente. Jugué un gran tenis desde el primer juego hasta el último. El partido anterior me metí en problemas en el segundo set. Hoy me mantuve arriba y no le dejé jugar su tenis. Traté de estar fuerte en cada punto", comentó.

Además, el de El Palmar fue preguntado por el Masters de Augusta que se está disputando esta semana, como buen aficionado al golf. "Ayer cuando terminé fui a verlo, con algún problema en el móvil. Lamenté que Jon Rahm no tuviera un buen día pero le apoyo siempre. Sergio García también, los españoles, pero fue increíble la vuelta de McIlroy, le sigo y espero que gane", terminó.