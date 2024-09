Alcaraz lidera a España en la 'Fonteta' por el billete a Málaga

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis inicia este miércoles (desde las 16.00 horas) la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, con República Checa, Australia y Francia como rivales, y con Carlos Alcaraz, número tres del mundo, como gran líder de la 'Armada', que busca avanzar y estar entre los ocho mejores equipos del mundo para viajar a Málaga en noviembre y desquitarse del revés del año pasado.

El equipo capitaneado por David Ferrer da el primer paso por el billete a las Finales del torneo en Málaga, que se disputarán del 19 al 24 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Para ello deberá superar la fase de grupos, una misión para la que tendrá como rivales a República Checa, Australia y Francia, y para la que contará, no como el año pasado, con Carlos Alcaraz.

El murciano llega al torneo como número tres del mundo, aunque no con las mejores sensaciones. En un 2024 exuberante en lo que a títulos se refiere, como campeón de Wimbledon, Roland Garros y con la plata olímpica en el cuello, su gira estadounidense no ha estado a la altura. El de El Palmar cayó a las primeras de cambio en Cincinnati y en segunda ronda en el US Open, en el que el mismo calificó del peor partido de su carrera.

Un bajón físico y mental que atrajo las dudas sobre su rendimiento, algo que deberá dar la vuelta sobre la pista desde este mismo miércoles. "Mentalmente llego con muchas ganas, motivado, para seguir entrenando y seguir mejorando. Y, físicamente, he hecho un buen trabajo desde que perdí en Nueva York para estar a un nivel óptimo y bueno para afrontar la Copa Davis de la mejor manera posible", aseguró en la previa Alcaraz, que será número uno del equipo español.

Ferrer, que no puede contar con Rafa Nadal ni con Alejandro Davidovich, completó el equipo con Pedro Martínez y Roberto Bautista, a priori, destinados a los encuentros individuales y con la duda de quién actuará como número dos, además de los que presumiblemente formarán pareja en dobles Pablo Carreño y Marcel Granollers, que ya formaron dupla y rozaron medalla en Paris 2024.

España inicia un nuevo asalto a la 'Ensaladera', trofeo que ha levantado en seis ocasiones, y lo hace, como en los últimos años, con el calor de su público. Jugar en casa será un punto a favor, con todo el pabellón empujando para conseguir ese billete al Martín Carpena, para lo que necesitan clasificar entre las dos primeras de su grupo, algo que no lograron el año pasado en una decepcionante 'robin round'.

En el estreno del extenista de Jávea en el cargo, el equipo español, sin Alcaraz, perdió los enfrentamientos ante Serbia, Chequia y la asequible Corea del Sur, quedándose fuera de la fase final. Un doloroso golpe que quieren dejar atrás a partir de este miércoles, con Chequia como primer obstáculo.

En 2023, los checos se adaptaron mejor a la pista de la Fuente de San Luis, aunque el plus de Alcaraz apunta a ser diferencial. Ya no tiene el nivel de antaño con Tomas Berdych y Radek Stepanek, pero siguen siendo peligrosos en este tipo de superficie. La tricampeona del torneo está ahora liderada por Jiri Lehecka, 37 del mundo, con el pujante Tomas Machac (35), verdugo de Novak Djokovic en Ginebra y flamante campeón olímpico en dobles mixtos en Paris 2024 junto a Katerina Siniakova.

El viernes, el equipo español se cruzará con Francia, que ha levantado en diez ocasiones la 'Ensaladera' y sería el rival más asequible, sin Adrian Mannarino ni el veterano Gael Monfils. Las opciones del equipo galo pasan por Ugo Humbert, como gran baza en invdividuales, mientras los veteranos Pierre-Hugues Herbert y Édouard Roger-Vasselin se la jugarán en dobles.

En el cierre de la fase de grupos, el domingo, España tendrá que lidiar con Australia, finalista de la última edición y un equipo que pierde nivel con la baja de última hora de Alex de Miñaur, pero que también dan mucha guerra en pista dura. Thanassi Kokkonakis, número 78 del mundo y opción también para el dobles, reemplazará al número 11, mientras el sólido Jordan Thompson, semifinalista en Queen's y finalista de dobles en Wimbledon junto a Max Purcell, será la amenaza principal.

"Va a ser una eliminatoria muy dura. Esto no quiere decir que no seamos los favoritos, no. Creo que va a estar muy igualado, y que no hay favorito porque en ese aspecto tanto Francia como Australia son equipos que tienen un grandísimo dobles y esto en la Copa Davis suma muchísimo", señaló Ferrer en rueda de prensa en la previa.