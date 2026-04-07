Alcaraz: "Me sorprendí a mí mismo con mi nivel"

07 April 2026, Monaco, Monte Carlo: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating Argentine's Sebastian Baez in their men's singles round of 32 tennis match of the Monte-Carlo Masters tennis tournament. Photo: Felice Calabro/IPA via ZUMA Press - Felice Calabro/IPA via ZUMA Pres / DPA

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha reconocido que le sorprendió el nivel mostrado este martes en su debut en el torneo de Montecarlo (Mónaco), tercer ATP Masters 1.000 de la temporada, donde logró una sólida victoria frente al argentino Sebastián Báez (6-1, 6-3), y cree que se avecina una gira de tierra batida "bastante interesante" con el italiano Jannik Sinner.

"Me sorprendí a mí mismo. El primer partido de cada torneo nunca es fácil por todo lo que tienes en mente. Es aún más difícil cuando es una superficie diferente y pensando que mi último partido en tierra batida fue hace casi un año. Pensé que me sentiría un poco peor en general, pero sí, estoy sorprendido con cómo golpeé la pelota, con cómo me sentí en la cancha. Espero sentirme igual en la próxima ronda o simplemente mejorar cada día", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que su vuelta a la tierra batida "fue genial". "Echaba de menos la temporada de tierra batida, así que estoy muy contento de poder jugar de nuevo aquí y más aún de lo bien que lo hice. Jugué de maravilla y el inicio del torneo fue fantástico", manifestó.

"Yo diría que es más fácil pasar de la tierra batida a la pista dura porque es más fácil entender el juego en pista dura que en tierra batida. En tierra batida, diría que necesitas más tiempo para ver cómo viene la pelota, cómo bota, todo para moverte, para cortar, estamos acostumbrados", añadió.

El murciano habló también del nivel que espera del italiano Jannik Sinner sobre la tierra batida. "Conozco a Jannik y todos hemos visto que siempre se recupera. Es fuerte, y mejora aún más cuando pierde partidos. Estoy seguro de que está recordando los torneos que jugó en tierra batida el año pasado y estoy seguro de que este año estará mejor, así que tengo que estar preparado. Pero diría que él se siente más cómodo en pista dura y yo me siento más cómodo en tierra batida, ya que he jugado en esta superficie toda mi vida", indicó.

"Veremos qué pasa, pero diría que tiene muchas ganas de ganar en tierra batida y que hay torneos que le faltan en su palmarés. Sin duda, tanto para él como para mí se avecina una temporada de tierra batida bastante interesante", aventuró.

Además, reconoció que le sorprendió ver que Sinner jugaba en Montecarlo. "Creo que tenemos muchas cosas por delante. A veces parece que adivinamos en qué torneo van a jugar los jugadores. Obviamente, tuvo éxito en Indian Wells y Miami, muchos partidos, una gira larga. Es una semana, diferencia horaria, superficie, todo diferente, pelota diferente, así que es complicado cuando no tienes mucho tiempo para prepararte para otra superficie, otro estilo de juego, otro torneo, otro ambiente, pero obviamente depende de él", expresó.

"Cada jugador decide ir a un torneo u otro, si decide venir, significa que se siente bien físicamente, bien mentalmente y con ganas de venir, pero la verdad es que me sorprendió porque tuvo muchos partidos el mes pasado, jugando intensamente y sin apenas tiempo para descansar y prepararse para la tierra batida. Sin embargo, vimos que está jugando dobles y que hoy jugó de maravilla, eso significa que es un gran jugador porque se adaptó muy bien en tan poco tiempo de una superficie a otra", finalizó.