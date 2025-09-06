Alcaraz: "El nivel ha sido alto, lo he mantenido y es con lo que me quedo"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha descrito como "alto" el "nivel" de su semifinal del US Open contra el serbio Novak Djokovic, saldada a favor del murciano por 6-4, 7-6(4) y 6-2 por haber "mantenido" ese estilo sólido y gracias a ello meterse en la final de este cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.).

"En general, diría que no ha sido el mejor partido en cuanto a sensaciones, en cuanto a golpes, muchos errores no forzados. Pero la verdad es que el nivel ha sido alto, lo he mantenido y eso es con lo que me quedo", declaró Alcaraz a Movistar Plus+ desde el Arthur Ashe Stadium.

"Jugar contra Djokovic es complicado. Pero no por el juego, que todos sabemos que el gran juego que tiene ya de por sí es complicado; sino el hecho de tenerlo enfrente, esa aura que él tiene, ese nombre, esa historia, esa leyenda... Influye, no te voy a decir que no, influye. Es complicado mantener todo eso al margen y concentrarse en uno mismo", dijo.

"Lo hemos intentado hacer. Hemos empezado el partido muy fuerte, sabiendo lo que teníamos que hacer en todo momento. Hemos intentado hacer un partido físico, con 'rallies' largos. Yo creo que a él ha habido un momento en el que se le ha notado un pelín bajón de físico y hemos intentado aprovecharlo", subrayó este viernes el jugador palmareño.

"Va a ser mi séptima final, si no me equivoco. Lo cual, ya hemos pasado muchas veces por esto. Vamos a intentar estar lo más tranquilos posible. Vamos a terminar el día de hoy, mañana tenemos un día libre. No sé lo que vamos a hacer, no sé si vamos a entrenar o si no. Lo que vamos a hacer lo tengo que hablar con mi equipo. Pero vamos a intentar buscar un sitio lo más tranquilo posible", indicó Alcaraz desde Flushing Meadows.

En este sentido, abogó por "poder caminar" y "estar tranquilo". Si es golf, golf; ya veremos a ver. Físicamente intentar estar relajado y ya mañana por la noche darle una vuelta a la final, a ver contra quién juego. Pero hasta mañana por la noche voy a intentar no pensar en la final", concluyó.