Alcaraz: "No es que sea grave, pero hay ese riesgo de romperme"

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó este martes que "no es que sea grave" su "sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial", pero sí existe "riesgo" de romperse en las Finales de la Copa Davis en Bolonia (Italia), competición para la que es baja, porque a veces "las cosas se dan de una manera que no es la que uno desea".

"Venía aquí con muchísima ilusión de poder competir, de poder representar a España en la Copa Davis. Pero al final las cosas se dan de una manera que a veces no es la que uno desea, y hay que aceptarla de la mejor manera posible", dijo el tenista español en declaraciones a RTVE desde Bolonia antes de regresar a España.

El de El Palmar ahora volverá "a casa" para "recuperar lo antes posible" y empezar el 2026 "lo mejor posible", después de ser baja para la 'Final a 8' de la Davis por una "sobrecarga muscular importante con edema marcado en el isquiotibial" de la pierna derecha, según comunicó la Real Federación Española de Tenis y el propio Alcaraz. "Estaré animando al equipo desde casa y dándole todo mi apoyo", aseguró en RTVE.

"Al final no es que sea grave, pero siempre hay ese riesgo de romperme, de que quede cicatriz y no se recupere bien, de que nos dé problemas el día de mañana. Hay que cuidarse y recuperarlo en el tiempo debido", agregó el murciano sobre su lesión.

Este lunes por la mañana, el propio tenista escribió en sus redes sociales que sentía "muchísimo" anunciar su baja. "La recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa", lamentó el número uno del ranking ATP.

Alcaraz, que se perdió las anterior eliminatoria por molestias físicas y necesidad de descanso tras conquistar el Abierto de los Estados Unidos y que tampoco estuvo en la primera ante Suiza, regresará a España este martes, de manera que el equipo capitaneado por David Ferrer afrontará el jueves los cuartos de final contra Chequia (10.00 horas) con un equipo integrado por Jaume Munar, Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.