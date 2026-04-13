Alcaraz: "El objetivo es jugar todo el calendario de tierra"

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, final de Montercarlo - Felice Calabro / Zuma Press / Europa Press / Conta

"Voy a escuchar a mi cuerpo mejor que el año pasado"

El tenista español confesó que Sinner fue "mejor en los momentos importantes" de la final de Montecarlo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz confesó que Jannik Sinner fue mejor en "los momentos importantes" de la final del torneo de Montercarlo, donde cedió su corona y el número uno ante el italiano, al tiempo que confió en poder jugar "todo el calendario de tierra".

"La clave creo que fue que los momentos importantes no jugué bien. Tuve muchas oportunidades que no aproveché. En el primer 'tie-break' no jugué bien. Sinner jugó un tenis increíble en los momentos importantes y eso fue la diferencia", dijo en rueda de prensa.

"Hoy eran condiciones difíciles. Juego bien con viento, pero hoy era engañoso, no era en una dirección, cambiaba, era difícil de entender, pero jugamos bien a pesar de eso. Sinner jugó a un gran nivel cuando importaba, yo quizá no me adapté tan bien como otras veces con estas condiciones. También molestó a Sinner pero él jugó mejor", añadió sobre el viento en la pista durante la final.

Alcaraz aceptó la mejoría en tierra de su mayor rival e insistió en que el italiano fue mejor. "No estoy sorprendido, veremos lo que pasa. Hemos visto el nivel de Sinner en tierra, ha estado mejorando mucho cada año. Está logrando un nivel que le hace peligroso para todo el mundo. Lo vimos el año pasado en Roland Garros. Él tiene el nivel en tierra para ganar todos los torneos que juegue", apuntó.

"Estaba mejor posicionado para atacar. No tuvo gran porcentaje de saque pero sí cuando fue importante, en el 'tie-break' no falló un primer saque", añadió, destacando que Sinner, mandando desde el fondo de pista, supo jugar los puntos decisivos de la final.

Por otro lado, un Alcaraz que debuta el martes en Barcelona fue preguntado por sus intenciones con la gira europea de tierra. "No sé, el objetivo es jugar todo el calendario de tierra. También era el objetivo del año pasado y no pude por lesión. Veremos cómo va. Voy a escuchar mi cuerpo mejor que el año pasado. Voy a tratar de estar sano, cuidar mi cuerpo. No sé cómo va a ir, si son partidos duros, si gano, si pierdo, lo que es seguro es que voy a escuchar a mi cuerpo mejor", zanjó.