Alcaraz y Raducanu caen en su estreno en el dobles mixto del US Open

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pareja formada por el español Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu se ha despedido en su estreno en la novedosa competición de dobles mixto del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, al caer en su partido de primera ronda ante la dupla integrada por el británico Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula (4-2, 4-2).

La unión entre el murciano, número dos del mundo, y Raducanu duró apenas 51 minutos, y ambos se centrarán ahora en el cuadro individual del 'grande' norteamericano. Raducanu perdió su saque en el primer juego y, aunque no hubo más puntos de quiebre en el resto de la manga, eso bastó para que Draper y Pegula se adelantaran en el choque.

Alcaraz y Raducanu volvieron a sufrir una rotura en el tercer juego, y Draper se encargó de confirmarla para poner un 3-1 que daba a la pareja la oportunidad de cerrar el encuentro al resto. Raducanu salvó tres bolas de 'break' antes de recortar la desventaja a 3-2, pero Draper selló la victoria en la tercera bola de partido del siguiente juego con un derechazo en la línea.

El dobles mixto han pasado a ser el centro de atención en Flushing Meadows tras ser reprogramados para comenzar antes del torneo principal, con un millón de dólares en premios en juego para los ganadores de la prueba de 16 parejas.