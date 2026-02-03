Alcaraz y los retos después de completar el 'Career Slam'

Infografía con datos sobre Carlos Alcaraz tras ganar el Abierto de Australia el 1 de febrero de 2025. El murciano ha completado un “Career Slam” histórico al ganar los cuatro torneos de Grand Slam, convirtiéndose en el tenista más joven en lograrlo con 22 - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Abierto de Australia este domingo tras imponerse en la final al serbio Novak Djokovic en cuatro sets (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), un título que supone el séptimo de su carrera y completar el 'Career Slam', además de ser el más joven en hacerlo en la historia del tenis, por lo que ahora uno de los siguientes ambiciosos reto podría ser el de intentar ganar los cuatro en un mismo curso, un hito al alcance de muy pocos en la historia del tenis.

Carlos Alcaraz, pese a su corta edad, ya es historia del tenis mundial. El murciano consiguió a sus 22 años y 274 días levantar al cielo de Melbourne su primer trofeo del Abierto de Australia, un torneo que se había convertido, en palabras del propio jugador, en su principal objetivo en 2026. Y es que sabía de la trascendencia que tenía completar su 'Grand Slam' esta temporada, ya que se ha convertido en el más joven de la historia en lograrlo.

De hecho, el ritmo de títulos de 'grandes' que lleva el de El Palmar apunta a que puede romper todos los moldes. A su edad, por ejemplo, el serbio Novak Djokovic, que es el más laureado de la historia con 24, tan sólo había ganado uno, mientras que Roger Federer también tenía uno y Rafa Nadal cinco. Es decir, entre todos los integrantes del 'Big Three' sumaban los mismos que tiene el propio tenista de El Palmar, aunque también es cierto que el de Belgrado tuvo que lidiar con otras dos leyendas, además del escocés Andy Murray, y que, de momento, Alcaraz sólo parece tener al italiano Jannik Sinner como rival.

En cuanto a la comparativa de la edad con la que completarían el 'Career Slam', los datos son aún más significativos. Nadal lo haría con 24 años, con el triunfo del US Open 2010; Federer haría lo propio con 27 años y su primer Roland Garros en 2009; mientras que Djokovic sería el que más tardaría en cerrarlo, consiguiéndolo a sus 29 años con su victoria en Roland Garros 2016. Unos datos que hablan de la versatilidad del tenis de Alcaraz para adaptarse a todas las superficies pese a su juventud.

Y ahora, por primera vez en su carrera, Alcaraz está en disposición de ganar los cuatro 'grandes' en un mismo año, una empresa que sólo han logrado dos tenistas masculinos a lo largo de la historia: Don Budge y Rod Laver. El estadounidense lo conseguiría en 1938 y el australiano lo haría en dos ocasiones (1962 y 1969) siendo el único hombre en lograrlo dos veces y el único en hacerlo en la Era Open.

En el caso del circuito femenino, la nómina asciende a tres: Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) y Steffi Graf (1988). Así, el último precedente de esta gesta es el de la alemana, que además ese año ganaría el oro olímpico en Seúl, convirtiéndose en el único tenista, ya sea masculino o femenino, que gana el denominado 'Golden Slam' --Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open y oro olímpico- en la misma campaña.

El de El Palmar no será el primer jugador que intenta semejante gesta. Los tres integrantes del 'Big Three' estuvieron muy cerca de lograrlo, ganando tres de cuatro una misma temporada. Federer se quedó a un Roland Garros en 2004, 2006 y 2007, estando especialmente cerca en las dos últimas ocasiones cayendo en la final a manos del 'rey' de la tierra batida y de París, Rafa Nadal.

En el caso del manacorí, lo más cerca que estuvo fue en su exitoso 2010 cuando levantó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Sin embargo, el sueño ya se había desvanecido a principios de ese año al caer eliminado en los cuartos de final en el Abierto de Australia cuando defendía título.

Mención aparte merece Djokovic, que ganó tres de los cuatro 'grandes' en cuatro temporadas. En 2011 y 2015 le faltó Roland Garros, la primera por culpa de Nadal y la segunda por el suizo Stan Wawrinka, en 2021 el US Open, que se lo arrebató el ruso Daniil Medvedev, y en 2023 sería Wimbledon, donde se le cruzó Carlos Alcaraz. El de Belgrado sí que ha conseguido ganar los cuatro de manera consecutiva, aunque no en el mismo año natural, al hacerlo entre Wimbledon 2015 y Roland Garros 2016.

MANTENER SU RACHA DE FINALES DE 'GRAND SLAM'

Tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner se han quedado lejos de este reto, siendo dos 'Grand Slam' el máximo de torneos que han ganado durante un mismo curso. Eso sí, en 2025, el italiano ganaría el Abierto de Australia y Wimbledon y, además, participaría en las otras dos finales, en París y Nueva York, cayendo ante el murciano. En el caso de este, las tres finales y dos títulos de 2025 son también su mejor marca hasta el momento.

Lo que sí ha conseguido el actual número uno del mundo con el título de Australia es encadenar cuatro finales de 'Grand Slam' de manera consecutiva. Ahora, el reto sería el de alargar esa marca lo máximo posible y si lo consigue en este 2026, la cifra ascendería a siete, superando las seis de Djokovic (2015-2016) e igualando las de Jack Crawford (1933-1934), aunque seguiría lejos de las dos mejores marcas, ambas de Roger Federer: 10 (2005-2007) y 8 (2008-2010).

Además, su séptimo 'grande' lo coloca entre los 15 tenistas masculinos más laureados de la historia. Sólo 13 han levantado más títulos de 'Grand Slam', y cinco de ellos --Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi, Ken Rosewall y Fred Perry-- le aventajan en uno, por lo que podría igualarlos o, incluso, superarlos a lo largo de la temporada 2026. Más lejanos parecen los 10 de Bill Tilden o los 11 de Rod Laver y Björn Borg, para los que necesitará, al menos, esta y la próxima temporada.

Y es que, por tercer año consecutivo, dos 'Grand Slam' puede ser uno de los retos que tiene para la temporada tenística 2026 que acaba de arrancar. La primera oportunidad para hacerlo será Roland Garros, un torneo en el que se ha llevado las dos últimas ediciones.

Pero más allá de los 'grandes', la temporada de Alcaraz tiene otros retos de enorme ambición y gran altura. Pese a su corta edad, al murciano sólo le quedan por levantar tres de los nueve torneos categoría Masters 1000: Canadá, Shanghái y París. Un pleno que sólo ha conseguido Djokovic a lo largo de la historia.

Objetivo al que se añade el de levantar sus primeras ATP Finals, un torneo en el cayó en la final en la última edición ante Sinner, o conseguir junto al equipo español su primera Copa Davis. Además, el 2026 podría ser el primer año en la carrera del murciano en el que ocupe el número uno del ranking mundial de principio a fin, para lo que deberá administrar una distancia de 3.350 puntos, algo que, por ejemplo, lograron Djokovic (2015 y 2021) o Federer (2005, 2006 y 2007).