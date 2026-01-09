Alcaraz: "La rivalidad con Sinner es un regalo"

09 January 2026, South Korea, Seoul: Carlos Alcaraz of Spain (R) and Jannik Sinner of Italy attend a joint press conference, a day ahead of the Hyundai Card Super Match. Photo: -/YNA/dpa - -/YNA/dpa

El tenista español Carlos Alcaraz ha asegurado que la rivalidad que mantiene con el italiano Jannik Sinner, al que se enfrenta este sábado en un partido de exhibición en el Inspire Arena de Incheon (Corea del Sur), es "un regalo" y que les ha "empujado para alcanzar el 100% dentro de la pista", además de reconocer que es "muy inspirador" que la gente esté pendiente de sus enfrentamientos.

"Recuerdo cada partido que he jugado contra él, desde la primera vez. Con el tiempo nos hemos enfrentado en rondas más avanzadas de los torneos. Esto es un regalo, hemos ido aprendiendo muchas cosas después de cada semifinal o cada final de un gran torneo. Construir una rivalidad así requiere de mucha pasión y paciencia a lo largo de los años, desde los Challenger hasta las finales de 'Grand Slam'", señaló en una rueda de prensa conjunta con el tenista transalpino.

Además, el murciano reconoció que esta exigencia de enfrentarse tan a menudo les ha servido para mejorar en el plano individual. "Mirando atrás y viendo todo lo que hemos ganado cada uno, es evidente que nos hemos empujado para alcanzar nuestro 100% dentro de la pista. Estoy orgulloso de tener una rivalidad así, cuando nos damos la mano en la red todo lo demás queda atrás", apuntó.

También resaltó que ambos han demostrado lo que son "capaces de hacer". "En los últimos dos años nos hemos repartido los 'Grand Slams' y hemos ganado un par de Masters 1.000 por año. Mucha gente puede ver que en el 'top' hay un par de jugadores que buscan ganar. Es un gran momento y la gente está muy emocionada por lo que va a pasar, si vamos a hacer lo mismo, si vamos a jugar finales, si nos vamos a enfrentar en muchos partidos... Es emocionante que la gente esté tan emocionada por ver el tenis y seguir los resultados en los torneos. Para nosotros es muy inspirador. Vamos a ver lo que el 2026 nos trae", manifestó.

En otro orden de cosas, habló de la posibilidad de jugar un dobles con Sinner. "No se habla demasiado de mi revés, todo el mundo se fija en la derecha, que es más explosiva. No creo que sea tan malo, mi golpe más infravalorado es el revés. Creo que no hay duda de quién prefiere jugar con la derecha y quién con el revés, aunque tampoco lo hemos hablado. Si algún día jugamos juntos un dobles, tendríamos que ver quién juega en cada lado, sería divertido", bromeó.

Por último, afirmó que es "un gran placer" estar en Corea del Sur por primera vez. "No he jugado desde el año pasado, así que empezar la temporada jugando aquí con Yannik es una gran manera de prepararse para Australia. Es un 'Grand Slam', tenemos que estar listos desde el primer día, así que venir aquí y pasar dos o tres días para prepararse para la nueva temporada, es una gran oportunidad para seguir creciendo. Cuando surgió la idea de jugar, estuve dispuesto", finalizó.