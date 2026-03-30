Alcaraz, Sabalenka, Sinner y Djokovic, tenistas confirmados para el Mutua Madrid Open

Archivo - Carlos Alcaraz of Spain gestures against Andrey Rublev of Russia during the Masters 1000 and WTA 1000, tournament celebrated at Caja Magica on May 01, 2024 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz disputará el Mutua Madrid Open 2026, cuarto Masters 1000 de la temporada que se celebra del 20 de abril al 3 de mayo, tras ausentarse el año pasado, para tratar de levantar el trofeo por tercera vez en la tierra batida de la Caja Mágica ante rivales también confirmados como el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic o los vigentes campeones, el noruego Casper Ruud y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

También aparecen entre los aspirantes a levantar la corona ATP Masters 1000 nombres como el dos veces campeón Alexander Zverev; el campeón en 2024, Andrey Rublev; o los finalistas de las dos ediciones más recientes Jack Draper y Felix Auger-Aliassime, respectivamente. Además, el actual número 5, Lorenzo Musetti; el número 6, Alex de Miñaur; el número 8, Taylor Fritz; el número 9, Ben Shelton; y el número 10, Daniil Medvedev, ya registraron su nombre en la lista de entrada.

Asimismo, más allá de las tres veces campeona, Aryna Sabalenka (2021, 2023, 2025) y de la ganadora en 2024, Iga Swiatek, la tierra batida madrileña volverá a ver a dos estadounidenses como Coco Gauff y Jessica Pegula, que ya saben lo que es jugar la final en la Caja Mágica.

También asistirán la reciente campeona del Abierto de Australia, Elena Rybakina, así como la número 6, Amanda Anisimova; la número 7, Elena Svitolina; la número 8, Jasmine Paolini; la número 9, Victoria Mboko; y la número 10, Mirra Andreeva.

Entre los jugadores nacionales, Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar tienen acceso directo al cuadro principal, al superar la lista de corte que marcó el número 78, Jan-Lennard Struff. Mientras que Cristina Bucsa, campeona del torneo en la modalidad de dobles (con Sara Sorribes) en 2024, y Jessica Bouzas Maneiro, cuentan también con un billete.