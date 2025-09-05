Alcaraz salda cuentas pendientes con Djokovic y avanza a la final del US Open

02 September 2025, US, New York: Spanish tennis player Carlos Alcaraz in action against Czech Jiri Lehecka during their Men's singles quarter final match of the 2025 US Open tennis tournament at USTA Billie Jean King National Tennis Center. Photo: Javier - Javier Rojas/PI via ZUMA Press W / DPA

El español venció al serbio por 6-4, 7-6(4) y 6-2

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha clasificado este viernes para la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura en Nueva York (EE.UU.), tras ganar por 6-4, 7-6(4) y 6-2 al serbio Novak Djokovic en dos horas y 23 minutos de encuentro.