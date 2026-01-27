Alcaraz: "Si Zverev quiere ganarme va a tener que luchar mucho"

27 January 2026, Australia, Melbourne: Spain's Carlos Alcaraz in action against Australia's Alex de Minaur during their men's singles quarter final tennis match on day 10 of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/AAP - Joel Carrett/AAP/dpa

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha comentado este martes que si Alexander Zverev quiere derrotarlo en las semifinales del Abierto de Australia va a tener que "luchar mucho", aunque ha señalado que su nivel de tenis en el torneo hasta el momento es "impresionante" y que es un jugador "muy sólido y agresivo".

"La semana anterior entrené con él, y el nivel fue muy alto, 7-6 en 1 hora y 30 minutos. He visto sus partidos en el torneo y es impresionante el nivel que está jugado hasta ahora. Va a ser una gran batalla porque está jugando muy bien. Es un jugador muy sólido y agresivo cuando puede. Voy a estar listo, sé lo que tengo que hacer. Si quiere ganarme va a tener que luchar mucho", dijo el tenista español sobre su rival en las semifinales del Abierto de Australia en la rueda de prensa posterior a su victoria ante Alex De Miñaur en cuartos de final.

Alcaraz confesó que su partido de cuartos ante De Miñaur fue un gran encuentro en términos "de nivel y de intensidad". "Jugué uno de los mejores partidos del torneo hasta ahora. Podría ponerlo en el nivel del partido contra Tommy Paul. Estoy muy contento de poder jugar mi primera semifinal aquí", añadió.

En cuanto a su mejora en la constancia en el juego, el murciano subrayó que ha estado "trabajando" ese aspecto en la pretemporada. "La concentración y no tener altibajos en los partidos ha sido uno de mis principales objetivos. Estoy tratando de ponerlo en funcionamiento en cada entrenamiento, teniendo la misma concentración punto tras punto. Estoy teniendo un buen resultado y una gran concentración durante todo el torneo, algo de lo que estoy muy orgulloso", destacó.

"Este es mi primer torneo oficial del año. A veces no me siento bien, en los primeros partidos quería jugar a mi mejor nivel, pero es casi imposible. No estaba contento con mi nivel ni con cómo me sentí en la pista en los primeros partidos. Pero tienes que seguir intentándolo, seguir empujando y llegarás a donde quieras estar. Estoy muy contento de ver a dónde está mi nivel en este momento", analizó el número uno del mundo.

Por último, halagó el partido de Alex De Miñaur, un rival "muy difícil" de doblegar por su "velocidad". "No te deja tener tiempo en el partido. Cuando juega contra un rival de nivel alto, trata de ser más agresivo. A veces está fuera de su zona de confort", concluyó.