Alcaraz: "Ha sido una primera ronda difícil, pero estoy muy contento"

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró este lunes que su partido de primera ronda del US Open contra el estadounidense Reilly Opelka fue "difícil", pero se mostró "contento" con la forma en la que gestionó todo lo que ocurrió en el encuentro, y reconoció que saca "poco en clave" de cara a lo que tiene que mejorar para el próximo enfrentamiento.

"Ha sido una primera ronda difícil, pero en general estoy muy contento con la forma en la que he gestionado todo lo que he jugado hoy: buenas devoluciones, buenos puntos desde la línea de fondo, buenos saques...", afirmó el murciano en la rueda de prensa posterior a su victoria por 6-4, 7-5 y 6-4 contra el número 67 del mundo.

En la misma línea, Alcaraz apuntó que fue "bastante difícil conseguir un buen ritmo". "Opelka es un rival muy duro, con un gran saque, no te deja entrar en los peloteos, así que ha sido difícil conseguir un buen ritmo y buenas sensaciones desde la línea de fondo. Intenté devolver la pelota mientras jugaba el punto más largo posible e intentaba conseguir un buen ritmo y buenas sensaciones", continuó.

Para el número 2 del mundo, las claves del partido fueron "el resto y el saque", ante un rival "muy agresivo", como Opelka. "Hemos intentado estar lo más concentrado posible en el resto y en el saque que yo creo que hoy han sido las mejores armas y la clave del partido. Vamos a intentar seguir poniendo horas en pistas, seguir cogiendo una buena sensación pero la verdad es que de hoy saco poco en clave de cara a lo que tengo que mejorar para la siguiente ronda", explicó.

Además, también hizo mención a ese partido de segunda ronda, que le enfrentará contra el italiano Mattia Bellucci, número 65 del ranking ATP. "Mañana, voy a tratar de practicar un poco para conseguir más ritmo. La próxima ronda va a ser con más ritmo, jugando más punto desde la línea de fondo, así que vamos a ver", remarcó.

En referencia a la presión que puede sentir Jannik Sinner por jugar después de él, el tenista español apuntó que no piensa en la pelea por el número 1 del mundo y se centra en "llegar lo más lejos en este torneo". "Estoy bastante seguro de que él está pensando en la primera ronda. Trato de no pensar en la carrera del número uno, solo en llegar lo más lejos que pueda este torneo, jugar mi mejor tenis y quien juegue mejor se merecerá el puesto del número uno", puntualizó el jugador de El Palmar.

Por último, también habló de su corte de pelo, que es fruto de una equivocación de su hermano "con la máquina". "Sentí que mi pelo ya estaba muy largo y antes del torneo dije que quería cortármelo y de repente mi hermano se equivocó con la máquina, me lo cortó y entonces era la única manera de arreglarlo. A algunas personas les gusta y a otras no, pero no puedo hacer nada más. Fue gracioso cuando me vi en las pantallas", finalizó.