16 November 2026, Italy, Turin: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates defeating US' Frances Tiafoe during their men's singles match of the 2026 Nitto ATP Finals, an international tennis match in Turin. Photo: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa - Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se impuso este miércoles al ruso Daniil Medvedev en dos sets (6-2, 6-4) y, con la victoria después de Frances Tiafoe sobre Flavio Cobolli (7-6(6), 6-0), certificó su presencia en semifinales de las Finales ATP, la Copa de Maestros, que se están disputando en Turín (Italia).

Alcaraz sigue demostrando un estado de forma sobresaliente. En el segundo partido del Grupo Ivan Lendl, el murciano se impuso con autoridad al número cinco del ranking ATP, como hizo en su estreno contra Tiafoe. Un partido en el que el número tres del mundo no tuvo que hacer frente a ninguna bola de 'break' en contra, a pesar de sacar por debajo del 50% de primeros en la primera manga.

Como favorito después de sus títulos en Viena y el ATP Masters 1000 de París, el de El Palmar está mostrando una superioridad evidente, sin ceder ningún saque, y 12 victorias seguidas en condiciones 'indoor' --incluyendo el abandono de Berrettini en Viena--, en las que solo se ha dejado un set.

La puesta en escena ante Medvedev fue solvente, también del ruso, aunque Alcaraz estuvo más cerca de las primeras bolas de rotura del partido en el segundo turno de su rival, en el que forzó el 40 iguales. Sí llegaría con 2-2 en el marcador y tras una doble falta de Medvedev, que posteriormente cometería un nuevo error con el revés para ceder por primera vez en el partido su saque.

Un 'break' que consolidó manteniendo su saque, con el que seguía sin sufrir pese a sacar solo el 33% de primeros. Y la renta del murciano seguiría creciendo con una nueva rotura, esta vez en blanco. Se estaba atascando Medvedev en el partido a base de errores no forzados, hasta 14, y el primer set caería por un contundente 6-2 del lado de Carlos Alcaraz.

Y el tenista de El Palmar aprovecharía la inercia positiva y las dudas de Medvedev para sacar renta en el arranque del segundo set. Un 'break', el tercero consecutivo en el partido, que confirmaría en el siguiente juego con su saque. Además, en segundo set trajo consigo la mejoría de Alcaraz con su servicio, que subiría hasta el 70% de primeros.

Así, y tras permitir solo cuatro puntos al resto a su rival, cerraría su victoria y el pase a semifinales (6-4) en poco más de una hora de juego. Un triunfo que tuvo un pequeño susto en forma de atención médica con 2-1 a su favor en el segundo set, en la que el fisio de la ATP colocó un vendaje compresivo en su muslo izquierdo, aunque pudo acabar el partido sin aparentes problemas.

El triunfo, con susto, vino acompañado del billete matemático en el otro encuentro del grupo, con el primer set que sumó Tiafoe. El estadounidense remontó un fulgurante inicio de Cobolli y el italiano colapsó de manera impensable desde el 'tie-break'. El segundo set, un rosco del americano, supuso la eliminación del italiano y la opción de Tiafoe de pelear con Medvedev por avanzar a semis.

Por otro lado, el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos cedieron por 6-7(4), 6-1, 10-5 ante Kevin Krawietz y Tim Puetz, dejando escapar un puesto en semifinales que tendrán que buscar en la última jornada del Grupo Mark Woordforde, el viernes contra Christian Harrison y Neal Skupski.