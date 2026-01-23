Alcaraz sigue creciendo en Australia y se mete en octavos

23 January 2026, Australia, Melbourne: Carlos Alcaraz of Spain in action during the Men's 3rd round match against Corentin Moutet of France on day 6 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne. Photo: Lukas Coch/AAP/dpa - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este viernes en los octavos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras ganar de manera solvente al francés Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1) en dos horas y siete minutos de juego, mientras que el malagueño Alejandro Davidovich se despidió del torneo tras retirarse por problemas musculares en su duelo de tercera ronda ante el estadounidense Tommy Paul cuando el partido iba dos sets arriba (6-1, 6-1).

Carlos Alcaraz sigue avanzando de manera firme en el Abierto de Australia. El tenista murciano cuajó su mejor encuentro en el torneo ante un siempre impredecible Moutet, al que superó de principio a fin sin apenas resquicios. De hecho, el francés sólo estuvo por delante en el marcador en un segundo set en el que fue capaz de remontar una desventaja de 3-1 y dos sets abajo con cuatro juego consecutivos, un parcial que también acabaría perdiendo.

Un partido que Alcaraz dominó desde el servicio, con un porcentaje de primeros por encima del 70%, el mejor de lo que lleva de torneo. Además, firmó también sus mejores números al resto, donde conseguiría hasta ocho veces quebrar el saque de su rival. Datos muy positivos a los que se suman los sólo 20 errores no forzados, que también suponen sus mejores números en el torneo en este apartado.

Todo en un encuentro que Alcaraz arrancó con una marcha más que su rival, al que arrasaría en los primeros juegos con un parcial de 5-1 a su favor --dos break a su favor--, aunque teniendo que levantar una bola de rotura en su segundo turno de saque. Así, el número uno del mundo colocaría el 1-0 a su favor en el marcador (6-2) tras poco más de media hora de juego.

Y como en la primera manga, en el segundo set, el número uno del mundo también pondría la directa desde el comienzo. Esta vez, el parcial de inicio sería de 3-0, pero con dos de los juegos sumados al resto. Una distancia de dos 'break' que parecía insalvable para el francés. Sin embargo, llegaría el único momento de desconexión del murciano en el partido.

Alcaraz daría alas a Moutet cediendo sus dos siguientes servicios, lo que, sumado a la mejora con su saque, permitió al francés colocarse por delante en el marcador por primera vez en el partido (4-3), eso sí, sin 'break' a favor. Y sería ahí, cuando peor se le había puesto el parcial, cuando el de El Palmar recuperaría su mejor nivel para, con tres juegos consecutivos, adjudicarse el segundo set (6-4).

Una inercia positiva a la que dio continuidad en un tercer set que apenas tuvo historia. De hecho, Moutet tan sólo sumaría un juego en el mismo, de modo que Alcaraz acabaría cerrando su pase a los octavos de final con un contundente 6-1, con un 85% de primeros saques y cediendo sólo uno de los 13 puntos que disputó con el saque.

Ahora, en octavos de final, el murciano se medirá al estadounidense Tommy Paul, verdugo en tercera ronda del español Alejandro Davidovich. El malagueño tuvo que retirarse del encuentro por problemas musculares en el isquiotibial, que comenzó a sentir en el tercer juego del encuentro. Un partido en el que no pudo hacer frente al tenista de Nueva Jersey, al que nunca ha ganado (5-0), y en el que sólo podría sumar dos juegos en los dos sets que disputó (6-1, 6-1).

Y el resultado tan adverso, las malas sensaciones con su tenis y los problemas musculares acabaron con Davidovich retirándose del torneo cuando se iba a cumplir la hora de partido. Ahora, Alcaraz, que ha ganado a Paul en las últimas cuatro veces que se han enfrentado, buscará vengar la eliminación de su compatriota e igualar los cuartos de final logrados el curso pasado en el torneo.